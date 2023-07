La inspiradora historia de esta mujer muestra cómo su afición cafetalera pudo conducirla hasta un importante emprendimiento en la provincia Independencia

Postre Río, Independencia.- Los datos socioeconómicos de la provincia Independencia reflejan lo rezagada que se encuentra la región con los menores índices de productividad, de empleo, salarios, energía y agua del país; variables claves para el desarrollo y la calidad de vida de las personas.



Nada de esto ha apagado la inspiración, el deseo de superación y de emprender de Santa Alejandrina Herasme Rivas. La joven mujer ha creado y tiene en desarrollo su pequeña empresa Café Los Bolos, inspirada en la consolidación de una empresa familiar, a partir del entusiasmo por la caficultura heredada de su padre y sus ancestros.



Café Los Bolos y su orgullosa propietaria, que se encuentra en el municipio Postre Río, provincia Independencia, poco a poco han ido calando en el gusto de los amantes del buen café.



El germen de su pasión cafetera surgió cuando, desde temprana edad, compartía cada jornada junto a su padre, el agrónomo Frank Alejandro Herasme, en el cuidado meticuloso de las plantaciones familiares.



En su memoria, Santa Alejandrina evoca con cariño aquellos días de su adolescencia, cuando a los trece o catorce años expresaba con entusiasmo: “Papi, en el futuro quiero ser la dueña del cafetal que con tanto celo cultivas”. Siempre lo seguía de cerca, como el machito de la casa, y él le aseguraba con una sonrisa: “¡Hija, todo esto un día será tuyo!”. Y así, el destino cumplió aquella promesa.



“En el 2015, mi mamá Santa Rivas y mi papi Frank decidieron que me quedara con la propiedad y el cultivo de café. Desde ese día mi amor por la agricultura creció”, rememora la emprendedora.



Desde entonces, inició la elaboración de Café Los Bolos y con visión femenina e inconfundible aroma de mujer, obtuvo ese nombre para homenajear la localidad que la vio nacer y crecer… El paraje Los Bolos, del municipio Postre Río, provincia Independencia.



No esconde la satisfacción que le genera el hecho de que su producto poco a poco está calando en el gusto de los amantes del café orgánico.



Un café que en sus inicios pasaba inadvertido, pero se elevó de nivel, desde que el presidente Luis Abinader lo llevó a Londres, Inglaterra, a inicios de marzo de esta año 2023, en su visita oficial; cumpliendo así una petición de la joven dominicana Alexandra Morel, residente en esa nación europea.



Morel junto a su esposo, Luis Manuel Martínez, le pidió al jefe de Estado que le llevara una marca equis de café pero éste la sorprendió al entregarle seis tipos distintos, entre ellos el Café Los Bolos.



Fue una forma de que el presidente de la República apoyara el emprendimiento de la joven Santa Alejandrina Herasme, oriunda del sur dominicano.



La trabajadora mujer recuerda que fue animada por Charly Vázquez para que participara en un bazar de mujeres emprendedoras de la provincia Independencia con su producto. “Me sentí extraña, pero me aventuré con miedo a mostrar mi café listo para consumir”, indica.



El café de Santa es totalmente orgánico. “Es de primera y para obtener un producto sano lo cosechamos personalmente y hemos instruido a los demás caficultores a quienes les compramos, que lo recolecten totalmente maduro”, agrega.



En la emocionante travesía de Café Los Bolos, la mujer recuerda cómo su producto llegó a las manos del presidente Luis Abinader. Durante una actividad en Jimaní, municipio cabecera de la provincia Independencia, el café que se brindó fue el suyo, y al mandatario le encantó tanto el sabor como el aroma.



Un poco de recuerdo



Frank Herasme, padre de Santa Alejandrina, y director del Instituto de Desarrollo del Sur (Indesur), informó al presidente de la República que el producto es el resultado del emprendimiento de su hija, y esta noticia deleitó al mandatario.



Pero la historia no termina ahí. En otra ocasión en Jimaní, se inauguró una obra vial conocida como Los Tres Caminos, donde la viceministra de Cooperación del Ministerio de Economía, Olaya Dotel, participó y quedó encantada con el café Los Bolos. Su apoyo ha sido fundamental para dar a conocer el delicioso aroma del café, que es eminentemente orgánico, tostado y molido en condiciones de primera, sin añadidos ni sustancias químicas.



Santa Alejandrina resalta la esencia de Café Los Bolos, molido de forma natural, siguiendo tradiciones de sus ancestros, sin la adición de químicos.



Este compromiso con la calidad y lo orgánico es el corazón de su emprendimiento.



La aceptación y el aprecio por Café Los Bolos han ido en aumento, generando una creciente demanda y asombro por parte de los consumidores. Las redes sociales se llenan de experiencias positivas de quienes han probado esta exquisita bebida, lo que ha impulsado el éxito de la marca.



Aunque en sus inicios solo se comercializaba en la provincia, Café Los Bolos ha iniciado una cadena de distribución que se extiende desde Postre Río hacia otros lugares. Con miras al futuro, Alejandrina planea dar pasos firmes para llevar su café a gran parte de la República Dominicana, y para ello, está trazando una estrategia de publicidad que le permita competir con las marcas existentes en el mercado.



Pero más allá de los logros comerciales, Alejandrina tiene un sueño más profundo: que Café Los Bolos sea una empresa eminentemente familiar.



Con orgullo y satisfacción, comenta que toda su familia está involucrada en este emprendimiento, y su padre se siente feliz al ver que una de sus hijas sigue sus pasos en la agricultura y, en particular, en la caficultura.

¿Y los empleos que genera?



Con un equipo de 12 colaboradores, el personal aumenta durante los meses de octubre a marzo, la temporada de cosecha, depuración, despulpado, secado y elaboración del café. Alejandrina también comparte su vida con su esposo, Ronald Bennink, de origen holandés, quien ama al país tanto como ella, y juntos tienen dos hijas, Samanta y Julia.



La historia de Café Los Bolos y Alejandrina Herasme es una muestra de cómo la pasión, el compromiso y el amor a la tierra pueden transformar un sueño en un emprendimiento exitoso. El aroma y sabor de Café Los Bolos han conquistado corazones y paladares, y su futuro se perfila como una promesa de crecimiento y calidad que deleitará a muchos más amantes del buen café.