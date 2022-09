Sus productos Organic Rizos Lindos RD son elaborados de forma artesanal y con elevados estándares de calidad

Mantener un cabello rizado saludable no es tarea fácil. Su cuidado diario es imprescindible y para esto las mujeres realizan innumerables rutinas de hidratación, crecimiento, caída capilar y definición de las ondas.

Todas estas acciones conllevan a la búsqueda de opciones caseras y productos capilares de bajo costo económico.



Consciente de la importancia de la cabellera para las mujeres, la joven emprendedora Vianni Nayelis Vólquez Pérez, inicia su proyecto Organic Rizos Lindos RD, una marca de productos artesanales que buscan resaltar la belleza del cabello natural.



“Toda mi vida he sido emprendedora o negociante, sin embargo, hace dos años elaboré una idea de negocio relacionado con el cabello de forma orgánica, lanzando así mi primer producto capilar orgánico llamado: Gotero Anticaida y crecimiento con Biotina, dando origen a lo que es hoy día mi marca de productos capilares: Organic Rizos Lindos RD, ORL”, cuenta Vólquez Pérez a elCaribe.



Desde muy niña Vianni Nayelis acompañaba a sus padres y abuelos a vender sus mercancías y poco a poco aprendió cómo sus parientes ofrecían sus productos a los clientes y la dinámica de compra y venta.



La empresaria narra que sus padres Petra M. Pérez de Vólquez y Jorge Andrison Vólquez, la enviaban junto a sus hermanos Bianca y Jorge a vender frutas a una esquina de su hogar, rutina que incrementó más su amor hacia los negocios.



“Mi objetivo era siempre llegar a casa sin nada de mercancía, eso era un logro para mí” expresa llena de orgullo.



Vianni Nayelis descubre que su proyecto era una excelente idea de negocio cuando escuchó a varias personas quejarse de los productos del cabello por no llenar las expectativas, el exceso de químicos y no cumplir con los cambios que prometen a sus cabelleras.



Afirma que la mejor decisión que tomó en la vida fue ayudar a esas personas y a ella misma a mantener la salud de su cabello con productos naturales, sin colorantes y preservantes.



“En ese momento anote todas las desventajas de los demás productos para usarlas como fortalezas en los míos, tomando en cuenta que también soy mi propia cliente y uso mis productos siempre, así que tenía que hacerlo bien sí o sí”, resalta.



La empresaria, quien realiza actualmente su monográfico de la carrera Agronomía, prepara sus productos de Organic Rizos Lindos RD, ORL con ingredientes naturales como la zanahoria, romero, albahaca, menta, aceites de coco, ricino, mantecas de cacao y karité, bio extractos en polvo, proteínas, vitaminas y especias.

Vólquez Pérez explica que todos estos ingredientes son agregados a una base ya sea pastosa o líquida.



“Los productos son realizados en casa por nuestra CEO, totalmente artesanales, hechos a mano en un área especialmente para eso” dice.



Puedes contactar a Vianni Nayelis Vólquez Pérez a Organic Rizos Lindos RD en Instagram o WhatsApp en el número 829-356-9020



Con dos años en el mercado, la emprendedora comercializa goteros, leaving, gel nutritivo, shampoo, escultor de rizos, acondicionador, gotas de brillo, cremas de peinar, entre otras.



Además de la línea para cabellos rizados, la emprendedora también elabora productos para cabello procesado.



“Organic Rizos Lindos RD cuenta con representantes de nuestra marca y vender nuestros productos, apoyando así a nuestro desarrollo”, destaca la joven de 20 años.



Los productos primero se comercializaban en Santo Domingo y Duvergé y luego el mercado se expandió a La Vega, Nueva York, Neyba; Constanza, Dajabón, entre otras demarcaciones.



La empresaria dice que cuando tomó la decisión de emprender en la cosmética capilar lo primero que pensó fue en un nombre que ya las personas conocieran y que sea fácil de adaptar con algunos arreglos como: “Organic Rizos Lindos RD, ORL”.



“El nombre surgió del público, nuestra CEO en el 2018 hasta el día de hoy llevaba el cabello al natural, solía peinarse unos rizos o afro todo el tiempo y lo cuidaba de manera extraordinaria a lo que cuando salía a la calle y a todas partes, las personas la llamaban como: “Rizos Lindos”, manifiesta la empresaria y modelo de su propia marca.



Además de Organic Rizos Lindos RD, Vólquez Pérez creó junto a sus padres un proyecto de extracción de aceite de coco orgánico y trabaja en una tesis de Yautía en el Centro de Tecnologías Agrícolas (INDIA).



Familia



Su familia ha sido su mayor apoyo para establecer su proyecto. Sus padres, hermanos y abuela son sus socios.



Cuenta que su padre extrae el aceite de coco orgánico para la elaboración de los productos y su madre es la representante en la zona sur de Duvergé. Mientras que sus hermanos se encargan de los envíos y la contabilidad del negocio.



“Mi primer préstamo fue de 15,000 pesos y me lo hizo mi madre para comprar todo lo que necesitaba de mi proyecto y así fue que inició todo”, rememora con orgullo.



Crecimiento de este negocio



Confiesa que su proyecto ha sido la salvación de su vida económica. “Si no es por mi capacidad o dotes de emprendedora no sabría dónde y cómo estaría el día de hoy, esto ha sido mi salvación a pesar de tener ayuda de mis padres”.



Vianni Nayelis afirma que cada negocio es rentable si lo manejas con responsabilidad y tomas en cuenta que “depende totalmente de ti”.



Consejos



La emprendedora, quien es amante del baile y la lectura, insta a los jóvenes soñadores a descubrir sus cualidades y lanzarse sin temor a sus proyectos.



“Dar el primer paso, aunque tengas temor de perder, solo piensa en siempre poder levantarte con más fuerza y confiar en Dios y en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. Pon en práctica todo lo que aprendiste en casa, ser responsable, visionario, y amante de lo que haces”, aconseja.