Su emprendimiento Payó Shoes surgió en el 2020 y tuvo como punto de partida el deseo de contar con su proyecto

Yakaira Matos es una mujer que conoce bastante de calzados, no solo porque los usa, sino también porque los hace.



Su emprendimiento -Payó Shoes- surgió en septiembre del 2020 y tuvo como punto de partida el gran deseo de poder encaminar un proyecto propio.



¿En qué consiste tu emprendimiento, en términos generales, de qué se trata?, le pregunta el periódico elCaribe en la parte introductoria de la conversación. “Somos una marca de zapatos artesanales local, lo cual diseñamos y fabricamos”, responde la dama.



Hay emprendimientos, negocios, que a veces surgen con el dinero de la alcancía y otras veces con las prestaciones de un empleo anterior. El de Yakaira surgió precisamente gracias a las prestaciones de un trabajo que había perdido por razones de la pandemia de covid-19.



El segmento al que está dirigido el negocio es a mujeres que les gusta el calzado cómodo y sobre todo diseños diferentes, que sea el zapato el foco de atención.



Si se mira el primer momento del emprendimiento y se le compara con la fecha actual, en términos generales (mirándolo como cantidad de clientes que tenía antes y los de hoy, los niveles de producción, etcétera), se nota un avance enorme en el negocio.



“Se ha convertido en una de nuestras fuente de sustento a nivel familiar. En relación con los clientes de no tener ninguno al momento de comenzar pasamos a tener una cartera de las 3,000”, dice Yakaira en la conversación.



Los materiales que se utilizan para la elaboración de los calzados son palma de iraca natural, yute natural, telas y fibras en algodón.



Cuando se le pregunta a la emprendedora mujer si están dadas las condiciones para que negocios como el suyo puedan avanzar en este país, su respuesta es positiva. “Si, a nosotras las mujeres nos gusta estar lindas siempre”, asegura.



El costo de mantener una empresa como Payó Shoes es elevado, ya que para tener el producto final para el cliente, este debe pasar por muchos procesos, los cuales conllevan costos de fabricación, envíos, gastos aduanales, gastos de infraestructura y otros. El negocio de Yakaira no es único en el mercado y seguramente algunas personas podrían preguntar por qué elegir sus productos y no otros. Su comentario respecto a esto es: “Hay algunos negocios similares, pero nosotros tratamos en nuestros diseños colocar el sello especial que hasta el momento nos caracteriza”.



Payó Shoes tiene cuatro empleados o colaboradores. Y para aquellas personas que tienen una idea de negocios, pero le falta el dinero del despegue, la representante de la marca recomienda que hagan sus ahorros, para que así los comienzos sean menos estresantes y tener bien claro lo que desean hacer, cómo lo harían, y sobre todo, para que sea perdurable en el tiempo.



Aconseja también estar al tanto de los obstáculos que pueden surgir, pero siempre seguir hacia adelante.

Yakaira se visualiza en varios años con su marca bien reconocida y respetada. Por el momento sus planes son mantener la empresa con presencia local. De todo lo que hace en su negocio, lo que más le demandan o buscan sus clientes son los modelos de taco medio y plataformas.



A Payó Shoes se le puede contactar por vía del teléfono 809-707-7271 y 809-350-0439 y por las plataformas de redes sociales como @payoshoes. Sus clientes también llegan a ella por recomendaciones de clientes satisfechos.



Los productos están segmentados para una gran variedad de gustos, los cuales pueden variar en su costo. Yakaira sugiere a las marcas grandes que no se sientan amenazadas por los emprendedores y que nos dejen desarrollar sus negocios.



La capacidad instalada de la empresa alcanza para ofrecer al mercado aproximadamente 500 calzados al mes, de acuerdo con cálculos realizados.