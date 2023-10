Su historia destaca la importancia de la fe y el servicio continuo al cliente

En el exigente mundo de los negocios inmobiliarios, Yesenia Lebrón y Aisel Padilla se destacan como emprendedoras valientes y apasionadas. Como madres, esposas y creyentes en Dios, han construido un legado no solo para ellas, sino también para aquellos que forman parte de su equipo en Rockhouse Servicios Inmobiliarios.



Con un amor compartido por la buena música, el vino y los viajes, estas mujeres empresarias se han convertido en líderes visionarias en el competitivo mercado de bienes raíces de la República Dominicana.



Yesenia comparte que desde temprana edad aprendieron el valor del trabajo honesto y la importancia de perseguir sus sueños. “Soy la mayor de nuestros hermanos, desde pequeña aprendimos el valor del trabajo honesto, a trabajar por nuestros sueños y comprometernos con el objetivo”.



Criadas en un hogar donde el amor por ayudar a los demás y servir era fundamental, estas lecciones se arraigaron profundamente en su filosofía de vida y, eventualmente, influyeron en la creación de Rockhouse Servicios Inmobiliarios.



El papel de la familia en este viaje de las emprendedoras no puede subestimarse. La comprensión y empatía de sus seres queridos ante las demandas del trabajo diario han sido un pilar fundamental. “Nuestra familia es una fuente de apoyo infinito en todo este camino, su comprensión con lo demandante que es nuestro trabajo”.



El apoyo inquebrantable de la familia ha permitido a Yesenia y Aisel enfrentar los desafíos que se han presentado con determinación y gratitud.



Con una convicción arraigada de que sus experiencias laborales podrían inspirar a otros, Yesenia y Aisel decidieron que era el momento de dar el siguiente paso.



“En nuestra vida laboral siempre hemos tenido la convicción de que nuestra trayectoria puede inspirar a otros y ser parte de una empresa que cambie vidas”, destacan.



Su paso por otras inmobiliarias no solo les dio la experiencia necesaria, sino que también encendió la chispa del emprendimiento. La idea de formar parte de un equipo dedicado a cambiar vidas y ser una empresa que deja un legado positivo fue la semilla que germinó en Rockhouse.



Rockhouse Servicios Inmobiliarios: más que una empresa, un hogar



El nombre “Rockhouse” no es simplemente una elección caprichosa.



“Rockhouse es la roca sobre la que Dios ha edificado a todos los que pertenecemos a esta familia laboral siendo más que una empresa nuestra casa”.



El éxito



Las emprendedoras han convertido Rockhouse en más que una empresa;



“Es un lugar donde el equipo se apoya mutuamente, está comprometido y se identifica con la ética empresarial”.



Rockhouse Servicios Inmobiliarios se dedica a la venta y alquiler de propiedades en diversas ubicaciones de la República Dominicana. Su enfoque único radica en el acompañamiento continuo a los clientes a lo largo de todo el proceso, brindando asesoramiento ético y empático. Este nivel de servicio distingue a Rockhouse de sus competidores, estableciendo un estándar de excelencia en el mercado.



Expansión



Desde su inicio en octubre de 2019, Rockhouse ha experimentado un crecimiento notable en el sector inmobiliario. Con un equipo sólido de ventas y empleados directos e indirectos, han convertido un sueño en una realidad palpable.



Puedes comunicarte con Yesenia Lebrón y Aisel Padilla a través de sus redes sociales @ylebron.rockhouse y @aisel.rockhouse. También pueden contactarlos directamente a los teléfonos: 809-705-5337 / 829-294-4381.

Yesenia Lebrón . Aisel Padilla. Las emprendedoras junto a su equipo. Local B05 Diamond Plaza, Santo Domingo.

Finanzas



Rockhouse ha permitido a las empresarias llevar un estilo de vida que les permite honrar sus compromisos, explorar oportunidades antes inalcanzables y, lo más importante, ayudar a otros.



“A través de este trabajo tenemos un estilo de vida que nos permite honrar nuestros compromisos, explorar opciones que antes no podíamos y ayudar a los demás”, manifiestan.



La empresa no solo ha sido rentable en términos financieros, sino que también ha sido una plataforma para marcar una diferencia positiva en la vida de quienes les rodean.



Para aquellos que aún dudan en dar el salto hacia el emprendimiento, Yesenia y Aisel ofrecen un consejo lleno de fe y determinación. “Si confías en Dios y en ti todo lo puedes, los talentos que Dios te ha regalado son una muestra del amor que nos tiene, por ende, creer en ti y atreverte a vivir de tus pasiones es el único camino que te llevara a los resultados que tanto anhelas conseguir”, dicen.