El planteamiento lo hace el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, explica que el desafío es “no hacerla crecer”

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, explicó que República Dominicana no es un país particularmente endeudado, pero en todo caso, hay que preocuparse porque se está destinando entre el 20 y el 23 por ciento de los ingresos tributarios a pagar intereses de la deuda pública.



Dejó claro que el país no está cerca de una crisis y que la deuda es manejable, pero, igual que antes, el problema de deudas sigue siendo un problema con el cual hay que lidiar. Al cierre de marzo pasado el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero era de poco US$50,503.6 millones, equivalente al 47.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado .



Dijo que en el Ministerio de Hacienda se realiza un trabajo interesante de operaciones de manejo de pasivos (reenganchar deudas con mejores términos a más largo plazo), “pero –al final- el tema de fondo es un tema tributario, fiscal”.



Sostuvo que como no está en estos momentos planteada una discusión de ese tema y de cómo elevar la capacidad de recaudación del Estado, entonces hay que manejarse con prudencia en los próximos dos años, manteniendo el déficit en un nivel razonable.



“Habrá déficit y no hay manera de escaparse; vamos a tener que seguir endeudándonos… el objetivo es que el crecimiento de la deuda no sea más veloz que el crecimiento tributario y que el crecimiento de la economía”, sostuvo.



La idea, al hacer eso que plantea Pavel Isa, es mantener el nivel de deuda en entre 45 y 50 % de PIB. Reconoció que el gobierno tiene que manejarse con cuidado todavía y priorizar gasto público en aquellos programas más significativos que protegen más a la gente, combinados con aquellos programas e intervenciones, que además de mejorar la calidad de vida, orientan el desarrollo económico a más largo plazo, creando capacidades que no existen en estos momentos.



En su participación en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, el ministro Isa Contreras, indicó, de otro lado, que el rol de los organismos internacionales debería ser incrementar de manera significativa la cantidad de recursos disponibles para los países en desarrollo, para que estos puedan acceder a préstamos a unos términos mejores de lo que priman en los mercados.



Lo plantea porque, desde su punto de vista, eso permitiría lidiar con la situación a un costo financiero más bajo.



“El problema es que se trata de una decisión que toman los países más desarrollados…. Mejorar la dotación de capitales de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial es una decisión de los países más ricos, los que más aportan a estos organismos”, expuso.



Y agregó: “Hay que empujar para que los países ricos inyecten más capital a esos organismos, y se pueda recurrir a préstamos a condiciones más bajas”.



La conversación con el ministro de Economía fue amplia. Se abordó lo del “riesgo país”, un riesgo país que en todo el mundo ha subido con la pandemia y por el alza de la tasa de interés de política monetaria. En el caso dominicano, ese riesgo país no ha subido, sino que se mantiene en línea con el promedio mundial.



Por definición, el riesgo país es un indicador que tiene como función precisar qué tasa de interés se debe pagar al emitir deuda en el exterior. Esto abarca tanto al sector público como al privado de un país.



“La diferencia que tenemos ahora, hablando de la calidad de la inversión, es que estamos haciendo esfuerzos muy significativos por mejorar. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la rectoría de la inversión pública y no hay un solo proyecto, dentro de los nuevos proyectos de inversión pública, que no haya pasado por el cedazo de la institución”, aseguró.



Los proyectos relajados de antes



Rememoró que en el pasado, muchos proyectos de esa naturaleza no pasaban por la institución y solo tenían que contar con la firma del Presidente para que se los aprobara y esos proyectos caminaran. “En esta gestión no hay ese tipo de casos y estamos vigilantes de que cada uno de los proyectos de inversión pública aprobados cumplan con garantías de calidad y que tengan una tasa de retorno social positiva. Nos aseguramos que valga la pena poner el dinero en ese proyecto”, apuntó Pavel Isa.



Indicó que ese es un rol que tiene el Ministerio de Economía y que al mismo tiempo se asegura como gobierno, no solo como ministerio, de que se cumpla con todos los procedimientos. “En el pasado había un relajamiento en el cumplimiento de la normativa y ahora mismo no estamos en esa tesitura. Obviamente, eso implica un desafío, porque gastar bien es difícil y complejo, pero estamos asumiendo el desafío”, apuntó.



Planteó que de la cartera que en la nueva cartera de proyectos que está emergiendo ahora se está prestando mucha atención al tema de agua y saneamiento y a la cartera de viviendas, que son renglones en los que el gasto está aumentando significativamente.



Desde su punto de vista, eso impacta directa y positivamente en la calidad de vida de la gente. “Cuando vemos esa cartera de proyectos, podemos decir desde Economía que es una cartera de proyectos mucho más sana”.

Habla de inversión para dar servicios de calidad

Girando un poco la conversación en la entrevista, y respondiendo a preguntas formuladas por la directora de CDN, Alba Nely Familia y por las periodistas Katherine Hernández y Julissa Céspedes, de la misma planta televisiva, Pavel Isa explicó que se está trabajando con Supérate para transformar el programa desde uno que transfiere a hogares pobres, lo que es muy legítimo y necesario, hacia un programa quepueda crear capacidades.



Sobre las vías o capítulos de apoyo a través de Supérate, el ministro que procuran paliar la situación de los más desposeídos, pero claramente existe el desafío de darle una política de largo plazo a la protección social, “y no puede tratarse de una transferencia de recursos, pura y simplemente”.



Sobre el aspecto de la inversión pública resaltó que no se trata de gastar y de agilizar la inversión, per se, sino de proveer servicios básicos de calidad.