El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó ayer que el desempeño reciente del mercado laboral se mantiene reflejando un comportamiento positivo en los indicadores de ocupación, desocupación e informalidad.



De acuerdo al organismo, en el primer trimestre de 2025 el total de ocupados de la economía dominicana (incluyendo los formales e informales) se ubicó en 5,117,548 trabajadores, para un incremento de 176,581 nuevos ocupados netos al comparar con respecto a enero- marzo de 2024.



En ese sentido, según la institución, el nivel y tasa de ocupación se encuentran en máximos históricos, la desocupación reduciéndose en términos interanuales, mientras la tasa de informalidad se encuentra en su valor mínimo desde el inicio de la serie estadística de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).



“Con este resultado, la tasa de ocupación (TO), definida como la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se situó en 62.8 % en enero-marzo de 2025, siendo la cifra más alta en la serie de este indicador, superior en 1.2 p.p. respecto a la tasa del primer trimestre del año 2024”, indicó en nota de prensa.



Tasa de informalidad baja



Al analizar el aumento interanual de 176,581 trabajadores en el trimestre enero-marzo de 2025, desde la óptica de si las personas tienen o no acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación, la entidad precisó que se observa que el número de ocupados formales se incrementó en 188,658 personas, mientras los informales se redujeron en 12,077 personas. De esta forma, la tasa de informalidad se ubicó en el punto más bajo de la serie al registrar un 53.4 % de la población ocupada en enero-marzo 2025.



En lo referente a la evolución del desempleo y demás indicadores de la subutilización de la fuerza de trabajo, el Banco Central indicó que se observa que estos permanecen en torno a sus valores mínimos dentro de la serie histórica. De forma particular, la tasa de desocupación abierta (indicador de subutilización SU1), es decir el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral, se redujo de 5.1 % en enero-marzo de 2024 a 4.9 % en igual trimestre de 2025. “En cuanto a la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (…) como a las personas que estarían dispuestas a trabajar aunque no estén buscando trabajo en la actualidad, presentó una disminución de 1.6 p.p., al pasar de 10.9 % en enero-marzo de 2024 a 9.3 % en igual período de 2025”, apunta.

Grado de inserción de los mayores de 15 años

En otro aspecto, el Banco Central comunicó, que el grado de inserción de las personas mayores de 15 años en el mercado laboral, medida mediante la tasa global de participación (TGP), definida como el cociente entre la fuerza de trabajo (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), alcanzó su valor máximo al registrar 66.0 % en el primer trimestre de 2025, 1.1 p.p. por encima de la obtenida en igual período de 2024.