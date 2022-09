En el primer año quedó sin usar un 4.97 % del monto aprobado

En ninguno de los primeros ocho años de la “era del 4 %” del PIB para la Educación preuniversitaria, el Ministerio de Educación ejecutó la totalidad de las asignaciones presupuestarias, dejando sin ejecutar un promedio de 1.88 % del monto acumulado.



Una revisión a las ejecuciones del 2013 al 2020 refleja que desde el primer año de aplicación del 4 % del PIB, la ejecución quedó por debajo de la aprobación.



La asignación del presupuesto del Ministerio de Educación bajo esa modalidad es un mandato de la Ley General de Educación, que dispone dos formas de cálculo del monto: el 4 % del PIB estimado para el año de que se trate o el 16 % del Presupuesto General del Estado del período, el valor que resulte mayor de los dos esquemas. La Ley es del año 1996 y su mandato inició unos 16 años después. En el 2013, el primer año de aplicación del mandato, el presupuesto original aprobado para el Ministerio de Educación fue de RD$99,628.1 millones pero subió a RD$100,023 con una modificación que se le hizo.



Al concluir el ejercicio fiscal 2013, el presupuesto devengado por el Ministerio de Educación fue de RD$95,099.9 millones, según refleja la Dirección General de Presupuesto (Digepres) en el informe sobre la ejecución presupuestal del 2013. El termino devengar se refiere al monto de gasto aprobado aunque no esté necesariamente pagado al momento del registro contable.



El balance del Presupuesto del Ministerio de Educación al concluir el año fue de RD$4,973 millones sin ejecutar, que representaron el 4.97 % del monto asignado. Para los primeros ocho años de aplicación del presupuesto de Educación en base al 4 % estimado del PIB, el promedio de ejecución fue de 98.13 %.



El análisis a las estadísticas presupuestarias elaboradas por la Digepres refleja que hasta en los programas de construcciones escolares, que en su primera fase representaron el fuerte del proceso de aplicación del 4 %, quedaron con ciertos montos sin ejecutar.



El mejor desempeño del período analizado, en monto ejecutado, lo reflejó el año 2018, cuando el monto aprobado para el Ministerio de Educación fue de RD$153,009.86 millones, de los cuales devengaron o ejecutaron RD$152,330.9 millones, dejando un balance sin usar por RD$678.89 millones, equivalente al 0.44 % de la franja de gastos autorizada para ese ejercicio.



En el año anterior, el 2017, el valor sin gastar que quedó al cierre fue equivalente al 0.57 % de la asignación total, que fue de RD$143,008.81 millones y se gastaron RD$142,352.6 millones, para un saldo sin uso de RD$821.82 millones.



La tendencia ha sido a mejorar la ejecución presupuestaria del 4 % del PIB a Educación. El sobrante se redujo en dos puntos porcentuales en el segundo año de ejecución de la “era del 4%”. El balance sin uso del 2014 representó el 2.9 % del monto aprobado, en una relación de RD$3,189.9 millones no ejecutados frente a RD$109,170.2 millones aprobados.



En el 2014 hubo un ligero retroceso, al quedar sin ejecución un balance de RD$3,821.3 millones, igual al 3.20 % de los RD$119,363.2 millones asignados al Ministerio de Educación.



En el 2016 se retomó el ritmo, con un balance sin gastar de unos RD$2,678. 49 millones, el 2.06 por ciento del monto aprobado, que fue de RD$129,873.68 millones.



Para los años 2017 y 2018 la eficiencia en la ejecución del gasto del Minerd aumentó al quedar como balances equivalentes al 0.57 % y 0.44 % de los respectivos montos totales de esos ejercicios fiscales.

Sin embargo en los años 2019 y 2020 se produjo un pequeño retroceso, al “sobrar” el 0.81 % y 1.80 % de los montos aprobados para esos períodos. En el 2019 quedó un balance sin ejecutar por RD$1,397.88 millones y en el 2020, RD$3,698.66 millones.



La ejecución del 2021 no ha sido consignada por la Digepres en su portal.



Del 2013 al 2020, el presupuesto consolidado aprobado al Ministerio de Educación fue por RD$1,130,091.42 millones, de los cuales se gastaron RD$1,109,016.64 millones, quedando un saldo consolidado sin ejecución por RD$21,259.94 millones, equivalente al 1.88 % del consolidado aprobado para ejecutar en gastos corrientes y de capital.



El debate



El debate acerca de 4 % del PIB a Educación pública preuniversitaria se replanteó a raíz de la propuesta, en el proyecto original de Presupuesto Complementario del 2022, de rebajarle RD$4,500 millones a la asignación del Ministerio de Educación.



Las autoridades fiscales explicaron que se trataba de asignaciones para un programa, atado a un financiamiento internacional, que no se podría ejecutar este año, por el poco nivel de ejecución que llevaba. La explicación no disuadió las expresiones de rechazo y el Gobierno envió al congreso una adenda para dejar sin efecto la planteada merma a la asignación del Ministerio de Educación.



Entre quienes opinaron acerca de la ejecución del presupuesto de educación figuraron el director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, y la exministra de Educación, Josefina Pimentel, en cuya gestión comenzó la aplicación del 4 % del PIB a la educación pública preuniversitaria.



El pasado 9 de septiembre, al participar en un panel organizado por el programa Despierta con CDN, Caraballo dijo que el 4 % PIB debe ser mantenido por el Gobierno anualmente al Ministerio de Educación (Minerd).



Al participar en un panel junto a la exministra de Educación, Josefina Pimentel, el director ejecutivo de Educa explicó que la economía no siempre se rige por las previsiones hechas y que debido a esto el PIB puede variar. No obstante, destacó que pese a los cambios en gestiones anteriores la citada institución siempre ha recibido el 4 por ciento.



Manifestó que desde el 2013 el Minerd ha demostrado que es una “maquinaria formidable” de ejecutar recursos, ya que ha invertido más del 98 % asignado.



Detalló que las partidas tienen una lógica de programación con contratos y asignaciones, indicando que es natural que un margen mínimo no se ejecute durante uno de los 365 días del año.



Reveló que el organismo maneja una cierta cantidad asignada, y que al día de hoy tiene 231 mil millones de pesos que equivalen a 12.3 millones de dólares diarios. “Los niveles que hoy exhibe el Minerd después de todos estos años del 4 por ciento equivalen a más de 27 mil millones de dólares (…), pero tienen que dar resultados en los aprendizajes”, dijo en esa ocasión Caraballo, al tiempo que declaró que se ha logrado mucho en cobertura, infraestructura, formación docente y mejora de condiciones laborales para los educadores.



Caraballo cree no es necesario que se otorguen más recursos al Minerd, pero tampoco se le debe quitar, sino que debe permanecer como está al finalizar el primer trimestre.

Visión de exministra Josefina Pimentel

En tanto, en la entrevista en Despierta con CDN la exministra de Educación, Josefina Pimentel, declaró que el sistema educativo requiere una gobernabilidad que implique el manejo de variables contextuales, procesuales y planificación de políticas claras y estrictas debido a su complejidad.



La exfuncionaria dijo que la asignación presupuestaria se ejecuta al finalizar el primer trimestre, por lo que se debe tener una gestión eficiente para poder manejar los recursos en nueve meses.



Josefina Pimentel es educadora y sicóloga, con un doctorado en Educación por la Universidad de Valencia, mención internacional en Alta Dirección Pública.