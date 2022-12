La representante local, Alexandria Valerio, explica que los compromisos con esa entidad se asumen para proyectos.

El Banco Mundial (BM) tiene claro que República Dominicana eventualmente necesita recaudar para cubrir y afrontar todas las necesidades que posee, y reconoce además que el tema de la deuda es importante, complejo y tiene muchos matices.



Pero en definitiva, el organismo financiero resalta que el país y el Gobierno tienen gran manejo sobre el tema del endeudamiento. “Valdría la pena desglosar un poco sobre lo que significa deuda y cómo funciona esto”, le dice al periódico elCaribe y a CDN la representante del BM en República Dominicana, Alexandria Valerio, cuando se le pregunta si los niveles de endeudamiento existentes son como para preocuparse demasiado.



La pregunta se le formuló a propósito de que a octubre de 2022 la deuda pública consolidada (incluye intragubernamental ) era de US$70,230 millones (46.3 % del Producto Interno Bruto -PIB-).



“Todos los países recurren al fondeo por medio de diferentes tipos de deudas (bonos, préstamos y otras maneras) para afrontar sus necesidades. Hay veces que lo recaudado no alcanza para cubrir las necesidades y hay otras veces que se maneja la deuda en realidad para tomar ventajas de las condiciones de los mercados financieros”, explicó.



Fue una conversación en la que Alexandria no le “sacó el cuerpo” a ninguna pregunta. Conoce al dedillo cada uno de los aspectos que le fueron tocados y procuró dar salida a cada inquietud o interrogante puesta sobre la mesa.



“En el Banco Mundial vemos de manera positiva el manejo de la deuda; una deuda que de hecho aumentó con la pandemia (de covid-19) hace dos años. Pero se ha hecho un manejo muy positivo y efectivo de ésta”, indicó.



Dijo que en lo concerniente a los compromisos específicos con el BM hay puntos importantes. Uno de ellos es que el endeudamiento es para proyectos de desarrollo, no para “cosas” o consumo.



Los proyectos de desarrollo, según aseguró, tienen un efecto multiplicador. “Y esos efectos multiplicadores y esas inversiones quizás no se podrían hacer si no se tuviera ese tipo de fondos. Lo importante es asegurar que esos proyectos de desarrollo no solo paguen con los objetivos y con los logros de lo que son efectos como tal, sino que se puedan pagar los préstamos ”, expuso la funcionaria del Banco Mundial.



Resaltó que los préstamos del organismo citado son bastante flexibles para los países que no tienen un nivel crediticio triple A. “Son bastante convenientes, porque nosotros como Banco Mundial respaldamos esos préstamos y, por tanto, son más baratos que salir al mercado internacional a una emisión de bonos” explicó Valerio.



Indicó que también se pueden hacer (los préstamos) por una cuestión de manejo macroeconómico, como es el caso de retirar deudas más caras y tener deudas más baratas.



“Y otro elemento importante es que los préstamos del Banco Mundial tienen objetivos muy específicos, estándares de licitaciones y estándares de medio ambiente y sociales que se monitorean año tras año y también son monitoreados por un tercero. Entonces, nuestro trabajo con el sector público es asegurar que esos préstamos logren los resultados que se previeron desde el primer momento y se logren con préstamos que son de un menor costo de lo que podrían ser otras intervenciones con deuda externa”.



Espacio para el sector privado



El Grupo Banco Mundial tiene a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), un brazo para trabajar con el sector privado. La IFC posee una oficina en República Dominicana y trabaja de manera conjunta con la representación local que está a cargo de Alexandria Valerio (enfocada en el sector público). Ambos se enfocan en asegurar que todo lo que se invierte pueda movilizar capital privado.



“Sabemos que las necesidades del país, sobre todo las de infraestructuras, no se pueden cubrir con recursos públicos, es imposible. Entonces, lo que hacemos los dos brazos -trabajando en conjunto- es ver cómo podemos apalancar esfuerzos”, explicó Alexandria Valerio.



Y agregó: “Trabajamos mucho, por ejemplo, con el Gobierno en sus marcos normativos… Con la Dirección de Alianzas Público-Privadas para que existan esos marcos que permitan a los inversores venir y tener confianza para realizar sus inversiones en el país”. (…)”.

Normativas, electricidad y sinergia con entidades

En conversación con elCaribe y CDN, en la entrevista especial, Alexandria Valerio informó que la cartera del sector privado con la IFC es más o menos de 300 millones de dólares, y dejó claro que le gustaría que esa cantidad aumente mucho más. “Pensamos que es muy factible. Del lado del brazo público estamos trabajando con una serie de marcos normativos, como la Ley de Desarrollo Territorial, que le va a dar confianza al sector privado, de poner más recursos para poder asegurar que el retorno esté asegurado”, expuso.



De otro lado, la ejecutiva resaltó que el sector de electricidad es muy importante y se está trabajando en coordinación plena con el Gabinete Eléctrico a los más altos niveles, con la Corporación Internacional y con otras agencias multilaterales, tomando en cuenta que contar con un apoyo en conjunto y mirando hacia el mismo lado, es mucho más importante que tener solo verlo en el Banco Mundial.