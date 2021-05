Exgerente de Edeeste explica renunció por temas personales

El exadministrador de la Empresa Distribuidora del Este (Edeeste), Tomás Ozuna Tapia, confirmó ayer que su salida de esa institución se trató de una renuncia por asuntos profesionales y personales que había comunicado hace algunas semanas al ministro de Energía y Minas.

“Han surgido muchos comentarios, conjeturas y planteamientos sobre posibles causas de esa salida (…)No puedo negar que en algunos momentos surgieran algunas contradicciones sobre aspectos estratégicos de trabajo para mejorar el sector de distribución, pero en ningún momento mi salida se debió a ninguna otra situación; es decir, no se trata de una destitución, ni de algún hecho pecaminoso, o contrario a la ética que debe practicar un funcionario del Estado”, explicó. “En ningún momento he afirmado eso, ni he recibido presiones en ese sentido. Las razones fueron las arriba expuestas”, apuntó en un comunicado.

Una vez dejó claro las razones por las cuales renunció agradeció “profundamente” la confianza depositada por el presidente Luis Abinader al designarlo por decreto como gerente de Edeeste.

Más temprano, el ministro de Energía y Minas Antonio Almonte, había aclarado que Ozuna Tapia renunció, tal como luego dijo él mismo. Al mismo tiempo, defendió su honra y profesionalismo.

“Al Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras y al Ministerio de Energía y Minas no ha llegado, no nos consta, no tenemos ninguna duda de la integridad ética del ingeniero Ozuna Tapia, de su competencia técnica como ingeniero de toda una vida en el sector de distribución”, sostuvo.

Reiteró que en su lugar será designado Andrés Astacio, quien actualmente desempeña el cargo de vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.