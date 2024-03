En su rol de intermediario entre las empresas y la población, el Ministerio de Trabajo coordinó ayer una feria de empleos enfocada en captar talentos para el sector turístico.



La segunda versión de la feria auspiciada por la Asociación de Hoteles de Santo Domingo contó con la participación de 750 solicitantes que aplicaron a 250 vacantes de distintas áreas de la industria turística.



La recepción se llevó a cabo de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche en el Hotel Dominican Fiesta, Santo Domingo.



Las vacantes estaban disponibles para las áreas: analista de reclutamiento y selección, asistente de Recursos Humanos, contador, agente de facturación, agente de cobros, agente de compras, recepcionista, cajero, supervisor de refrigeración, servicio al cliente, operador de teléfonos, agente de ventas y ejecutiva de ventas.



Las empresas convocantes necesitan personal: técnico en sistemas, en cableado, auxiliar de almacén, bartender, jefe de partida, camarero, cocinero, capitán o anfitrión de restaurantes, supervisor y operador de lavandería, supervisor de pisos, pasillero, camarista, técnico de mantenimiento y oficial de seguridad.



Pocos son los elegidos



Con su currículo en manos, Sugely Herrería asistió a la convocatoria. Su último empleo formal fue de supervisora de ama de llaves en un prestigioso hotel del país hace un buen tiempo.



Siente que aunque cumple con la mayoría de requisitos exigidos no la toman en cuenta. “He ido de una feria de empleo a otra. Esperemos en Dios que en esta ya tenga suerte. Vine porque la esperanza es lo último que se pierde”, manifestó. Aunque es una mujer joven, tiene la percepción que por su edad ya no encaja en muchos de los puestos.



“Hay un rango de edad para ciertas posiciones y ciertos trabajos, entiendo yo que será por eso, porque hasta ahora entiendo que mi currículo está bien”, dijo.



Sugiere que en la política de empleos se les dé más oportunidad a las personas que no tienen experiencia. Lo pide como una mujer que ha sufrido en carne propia esta realidad aún cuando ha realizado varios cursos técnicos en el Infotep de auxiliar en contabilidad, cajas, entre otros.



“Te piden la experiencia, pero si no te dan la oportunidad no vas a tener la experiencia, eso conlleva muchas veces al estado depresivo de ciertas personas porque su nivel económico no lo ayuda. Digamos que el Estado hace su parte pero hay empresas que tienen sus temas con eso”, expresó.

Clúster destaca aportes de la feria en el sector

De su lado, Fabeth Martínez, directora de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo sostuvo que esta segunda versión de la feria pretende integrar a todos los actores de la cadena de valor. La también titular del Clúster Turístico de Santo Domingo destacó que esta actividad sirve además para que los talentos conozcan la industria y se integren al sector que, según sus palabras, impacta en todas las áreas de la economía del país.