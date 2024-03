Desde que pone un pie en la Feria Agropecuaria Nacional 2024 en la Ciudad Ganadera, inmediatamente tu mente se traslada hacia un día cotidiano productivo de esos que se dan a diario en los diferentes campos de la República Dominicana.



Este evento, que se llevará a cabo del 8 al 17 de marzo, es el lugar idóneo para aquellos que son amantes de las tareas relacionadas con la agricultura, la ganadería, los servicios y comercios locales.



En esta fiesta de los trabajadores campesinos en la ciudad te va sentir directamente en el campo, con los cultivos o los animales y las ventas de insumos como fertilizantes o herbicidas.



Otros te pueden ofrecer productos caseros, como lo hacen muchas emprendedoras del campo que producen diversos productos artesanales con materias primas que exclusivamente se cultivan en su campo.



Una de estas mujeres que ha conquistado un gran público en Santo Domingo, el cual espera cada versión de la Feria Agropecuaria Nacional para consumir sus productos, es doña Ines Peñaló, propietaria del negocio Mamá Tolila.



Inés es una señora muy simpática de la provincia Dajabón que tiene años exhibiendo sus productos en la Feria Agropecuaria, los cuales procesa bajo el modelo de desarrollo endógeno.



Bajo su marca ella vende jengibre, orégano, aceite de jengibre, de orégano, de romero, dulce de naranja, y otras especies. Doña Inés cuenta que a solo tres días de la feria ya su producto estrella se agotó: El picante.



Esta señora es una emprendedora que viajó a México para capacitarse y emprender su negocio bajo el modelo de desarrollo endógeno. Ella explica que este modelo busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera.



También, diversas instituciones estatales tienen una caseta en la Feria Agropecuaria. El coordinador del stand de Inespre, Edgar Castillo, indica que el gran flujo de visitantes que tiene la caseta de esta institución se debe a que tienen ofertas y descuentos de un 40%, 30% y 20 % en productos frescos.



Detalles de la “fiesta del campo”



La Feria Agropecuaria Nacional 2024, es la versión número 34 y está dedicada a la República de Francia.

Esta versión integra a más de 400 empresas del sector agropecuario, tanto público como privado, para exhibir sus productos, servicios, insumos y vehículos que se utilizan en el campo.



Los asistentes tienen la oportunidad de conocer diversas especies de ganado bovino, caprino, ovino, acuícola y apícola. Conjuntamente con las exhibiciones y ventas de productos diversos a bajos precios, en la actividad se desarrollarán cursos, talleres, paneles, conferencias y en la noche espectáculos artísticos y otras variedades para adultos y menores de edad.



Cientos empresas del sector agropecuario público y privado, entre estos bancos, vendedores de equipos, insumos y maquinarias, exhiben desde sus productos y servicios, con muestras de tecnologías e innovaciones.



José Manuel Mallén, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, destaca la labor realizada en esta gestión en cuanto a las mejoras realizadas en toda la infraestructura de la Ciudad Ganadera. “Se ha hecho un gran esfuerzo en los trabajos de remozamiento en nuestras instalaciones. Tenemos energía eléctrica en casi todos los rincones de nuestra feria y hemos mejorado ya que casi todas las luminarias son lead”, resalta.



Mallén sostiene que lo más importante es que se ha podido hacer una gran exhibición del ganado de leche, de carne en la denominada “fiesta del campo en la ciudad”.

Mayerlin Joneiry Martínez.

Emprendedora busca abrirse camino en la feria

Mayerlin Joneiry Martínez es una joven emprendedora, creadora de los productos Mayid Plus Life, una línea de cuidado capilar que atiende las necesidades de todo tipo de pelo con productos especializados a base de romero, jengibre, coco y otros condimentos naturales.



La joven del municipio de Santo Domingo, es la primera vez que participa en la Feria Agropecuaria. Cuando le pregunté cómo ha sido la experiencia de exhibir sus productos en un evento como éste, su respuesta fue la siguiente: ¡Excelente, me encanta!



En lo económico no le ha ido mal. Aunque no quiso dar detalles de la cantidad de chelitos que le han entrado, aseguró que durante el fin de semana se activaron las ventas. Joneiry aprovechó al equipo de elCaribe para promocionar sus productos “Tiene que poner mi número para que la gente adquiera mis productos, que no se van arrepentir 809-405-0293”.