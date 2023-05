Es un proyecto que protegerá el patrimonio que rodea la Circunvalación SD y fomentará la instalación de empresas

La provincia Santo Domingo cuenta ya con una propuesta de Fideicomiso Público, la SD2050, un instrumento que protegerá el patrimonio público existente alrededor de la avenida Circunvalación de Santo Domingo y que dará a la demarcación la importancia que tiene en materia de inversión y de impulso de las actividades de manufactura y de logística, entre otras.



Eso irá acompañado de un programa de viviendas y servicios públicos de calidad, de tal manera que las actividades alrededor de ese eje (de la circunvalación) cuenten con una adecuada planificación y un ordenamiento y que no se generen las historias negativas que se han dado en otros polos de desarrollo del país, en donde se ha visto una expansión notable de la actividad económica, pero no siempre acompañada de planificación y de despliegues de servicios públicos.



La presentación fue hecha a la prensa ayer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a cargo de Pável Isa Contreras; la Fiduciaria Reservas, cuyo gerente general es Andrés Van Der Horst Álvarez, y el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras.



El fideicomiso tiene el objetivo de administrar los bienes y derechos provenientes del Fondo de Fomento al Ordenamiento Territorial, Planificación y Desarrollo Sostenible de la Provincia Santo Domingo, para servir como vehículo jurídico y financiero para la gestión y garantía de impulso de la productividad y el desarrollo sostenible de esa jurisdicción, a través de iniciativas en infraestructuras y proyectos de integración social y económica. Así se explicó ayer.



La duración de ese fideicomiso SD2050 será de 30 años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato constitutivo.



El ministro resaltó que la provincia Santo Domingo (que tiene siete municipios y ocho distritos municipales) es la más poblada del país y tiene un potencial económico impresionante. Aporta al producto interno bruto un 42.2 % y forma parte del mercado más importante del país. Tiene vida económica propia y activismo, distinto al pasado, cuando su economía se percibía como periférica.



Pável Isa explicó que por sus características, la provincia Santo Domingo tiene que ser sujeto de atención, incluso por el hecho de que conecta los dos puertos más importantes de República Dominicana -como son Haina y Caucedo-, además de su elevado nivel de conectividad aérea y su infraestructura vial envidiable. Adicionalmente, tiene zonas rurales y espacios que ameritan ser conservados como patrimonio natural. Es una provincia compleja y el desafío para ordenar el desarrollo es muy grande.



El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) está a cargo del acompañamiento para la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo, tal como está acompañando a otras provincias de la República Dominicana.



La iniciativa SD2050 incluye el proyecto de la Circunvalación de Santo Domingo como eje articulador de la provincia y del territorio de la región metropolitana, a la cual pertenece la provincia Santo Domingo.



No se trata de privatizar nada



El Fideicomiso Público de Santo Domingo procura ser un instrumento jurídico-institucional que apoye la participación activa del Gobierno en el desarrollo de esa zona. El senador Antonio Taveras (Partido Revolucionario Moderno) advirtió que organizar un país que está acostumbrado al desorden es difícil.



Dijo que aquí se acostumbra ver el desarrollo a partir de los ciclos electorales. “En un país pobre, como el nuestro, si no creamos las herramientas necesarias a partir de las inversiones públicas y las políticas públicas, y a partir de que el sector privado juegue su papel en el desarrollo… si no logramos eso, le estaremos dando la vuelta a los mismos problemas permanentes que hemos tenido”, apuntó el legislador en el encuentro.



El Fideicomiso Público SD2050 será una garantía para que activos identificados de la citada provincia no se vayan a perder, lo que representa un gran beneficio para el país, puesto que se viene a cambiar lo que se hacía antes con propiedades registradas a nombre del Estado.



Además, la iniciativa será una oportunidad para afianzar alianzas público-privadas y público-públicas, lo que facilitará que diferentes instancias del Estado generen una colaboración permanente en torno a un proyecto de desarrollo común. Las explicaciones ofrecidas indican que el proyecto apunta a lograr el buen empleo y a que cada uno de los municipios de la provincia Santo Domingo toque una parte de los beneficios que traerá SD2050. Se crearán condiciones para que se instalen empresas.



“Es importante dejar claro que hemos hablado de fideicomiso público. Aquí nada se va a privatizar, nada se va a regalar… Aquí hay nueve políticas de inversión en este proyecto. Ya hay más de sesenta, setenta, ochenta empresas que me han llamado, tanto nacionales como extranjeras, con posibilidades de instalarse allí. Será próximamente, cuando les demos todas las certezas jurídicas a los terrenos, ya la Oficina Técnica avance en los trabajos”, expuso el senador Taveras.

Se tiene un instrumento y es bueno aprovecharlo

El gerente de Fiduciaria Reservas, Andrés Van Der Horst, resaltó que el país cuenta con una Ley de Fideicomiso Público, que posee previsiones desde el punto de vista de transparencia y fortalecimiento institucional. “Cuando comencemos a ver este fideicomiso (el de Santo Domingo), la verdad es que se reivindica por sí mismo”, planteó.



El Fideicomiso SD2050 será administrado por la Fiduciaria Reservas, por ser público. Recibirá los aportes que del Estado se transfieran, vía el Presupuesto Nacional por el Fondo de Ordenamiento Territorial y recibirá las transferencias de los títulos de los terrenos que son del Estado o que serán apropiados. Dentro del Fideicomiso habrá una unidad ejecutora.