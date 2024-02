La Dirección General de Ganadería (Digega) continúa liderando el camino hacia la sostenibilidad y la eficiencia, no solo a nivel medioambiental, sino desde una perspectiva económica.



Esto, con la reciente instalación de una matriz energética basada en paneles solares para su centro de datos.



“La institución no solo ha marcado un hito en términos de sostenibilidad, sino que también ha generado un impacto positivo en sus finanzas”, indica.



La eficiencia de la matriz energética se refleja en la práctica de redirigir el excedente de energía no utilizado por el centro de datos hacia la sede de Ganadería. Explica que este enfoque innovador ha resultado en un ahorro mensual considerable en la factura de energía de la Digega. El director de Ganadería, Abel Madera Espinal, resaltó la importancia de la colocación de paneles solares como un paso crucial hacia la eficiencia económica en el organismo. Y citó el compromiso hacia la mejora permanente.



Madera Espinal enfatizó que la implementación de tecnologías verdes no solo es una muestra del compromiso de la Digega con el medio ambiente, sino que también demuestra su responsabilidad financiera al aprovechar recursos renovables para reducir costos operativos



Se estima un ahorro promedio mensual de alrededor de 80 mil pesos, gracias a la generación de energía sostenible y a la reducción de la dependencia de fuentes convencionales.



De acuerdo con lo externado por la Digega, este logro económico demuestra el compromiso integral con la eficiencia operativa y la responsabilidad financiera. La institución asegura que la implementación de tecnologías verdes no solo tiene beneficios medioambientales, sino que también se traduce directamente en ahorros tangibles para la institución, fortaleciendo su posición financiera y contribuyendo al uso eficiente de recursos.