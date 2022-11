El macroeconomista Magín J. Díaz, exdirector general de Impuestos Internos, advirtió ayer que el Gobierno está invirtiendo cada vez menos, lo que podría representar un problema a largo plazo.

De otro lado, descartó que en el país haya riesgo de una crisis macroeconómica, “lo cual es bueno”.



En una mirada ampliada, Magín Díaz repasó lo que viene ocurriendo a escala global y resaltó que en el plano local el Banco Central de República Dominicana (BCRD) tiene entre 14 mil y 15 mil millones de dólares en Reservas, lo que representa un elemento positivo.



“Cuando usted tiene un banco central con tantas reservas y con credibilidad, y un sector financiero con buenos indicadores, entonces no hay riesgos de una crisis macroeconómica. Es lo que se tiene aquí”, apuntó.



Pero dejó claro que “una recesión global claramente nos empujaría hacia abajo, por un lado (…)”.

Con respecto a la inversión pública, calculó que hasta el año 2011 -vía el Gobierno- se invertía el 4 % del producto interno bruto (PIB); luego en el gobierno de Danilo Medina se invertía 3 % y en el actual gobierno la inversión está cerca del 2 % del producto interno bruto.



“Eso es un problema serio para la economía de largo plazo. Está muy demostrado que economías como estas necesitan inversión pública, mínimo de cuatro por ciento y preferiblemente de cinco por ciento”, apuntó Díaz, al pronunciar la conferencia “Entorno global y perspectivas de la economía dominicana”, organizada por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP).



Desde su punto de vista, esa falta de inversión pública se está notando. “El problema de cómo la ciudad invierte es un problema de infraestructura… los tapones son un problema de infraestructura. Ya se está notando en el país la falta de infraestructura y el Gobierno no está invirtiendo”, agregó.



“Obviamente, el Gobierno se ha ido por la línea de la responsabilidad fiscal. Si yo invierto cinco, la deuda va a aumentar tres mil millones más, y entonces lo critican por eso (al Gobierno, por aumentar la deuda)”, indicó.



Según Magín, no se podrán sostener tasas de crecimiento de largo plazo con inversión pública de apenas un 2 % del PIB, o menos. Explicó que en países como este, la inversión pública es complementaria de la privada, la empuja.



Pero, en sentido general, echando una mirada general al país, dijo que los gastos son superiores a los ingresos. “Y si los gastos no pueden bajar, entonces habrá que aumentar los impuestos”, planteó, en un momento de la ponencia en el que hizo referencia a la presión tributaria.



Por definición, la presión tributaria es la cantidad de dinero que recauda el Estado a través de los impuestos que cobra desde la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Tesorería Nacional.



Frecuentemente, para determinar si está en un nivel adecuado, se mide en comparación con el PIB, que equivale a decir, con el tamaño de la economía. En el caso dominicano, la presión tributaria oscila entre el 14.5% y el 15 % del PIB.



“El problema aquí es que los gastos superan los ingresos, independientemente del presidente que esté y del partido que esté hay más gastos que ingresos”, recalcó. De otro lado, dijo que no le parece que el Banco Central vaya a permitir que se aprecie más el peso frente al dólar. “De hecho, si no hubiera intervenido, como lo ha hecho, comprando mil quinientos millones de dólares, el tipo de cambio se hubiera ido tranquilamente a 50 (cincuenta pesos por cada dólar), pero ya empezó en las últimas cuatro semanas a revertirse la apreciación.

“Lo que ha sostenido este país es que crece mucho”

Magín Díaz advirtió que en el país “vienen presiones de aumentos salariales fuertes y es importante que eso esté incorporado en los planes de negocios”. Así lo indicó, frente al amplio auditorio que acudió a escucharle en el evento de la Asociación Cibao.



El macroeconomista aprovechó para resaltar que “Haití es un problema, y lo que está pasando en esa nación,” y sugirió que “lo que más nos ayudaría es que haya una especie de protectorado o intervención en ese país”.



En cuanto al problema fiscal en República Dominicana, planteó que es estructural, y eso tiene dos implicaciones. Una de ellas es que la tasa de interés de equilibrio de largo plazo se va, y la otra es que en este país en el 2024 se hablará de una reforma tributaria. “Eso no lo despinta nadie, porque no ha cambiado nada”, advirtió.



Magín Díaz recordó que la economía mundial se está desacelerando y hay mucha volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, como punto positivo, rememoró que “este país, pase lo que pase, siempre crece en promedio 5 %”. “Si usted agarra cada período, sobre todo de los 90 hacia acá, siempre estamos ahí”, expuso.



Y agregó: “Vamos bien; lo que ha sostenido a este país es que crecemos mucho”.