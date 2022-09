Email it

El Ministerio de Hacienda sigue pensando en aplicar los aspectos pendientes o expresamente rezagados de la reforma tributaria del 2012.



Cuando la entidad rectora de la política fiscal analiza la necesidad de dotar al fisco de mayores recaudaciones, parte de “la posibilidad de ejecutar medidas de políticas que quedaron pendientes de aplicación de la Ley Núm. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible”.



Así está consignado en el Informe de Medio Término de Ejecución Presupuestaria enero-junio 2022” colgado en la página de la Dirección General de Presupuesto. El documento contiene un análisis del Contexto Macroeconómico y Perspectivas Económicas, que plantea que el año 2021 marcó el inicio de la recuperación económica mundial tras la recesión del año anterior provocada por el COVID-19. En tal sentido, cita que el referido año cerró con un crecimiento económico mundial del 5.9%. No obstante, con el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en febrero de 2022, se abre un nuevo escenario de elevada incertidumbre y eventual contracción económica global, desvaneciendo las esperanzas puestas en una inmediata recuperación postpandemia. Y es que ambos países involucrados en este conflicto producen una importante proporción de materias primas demandadas en alrededor del mundo, resalta el documento oficial.



En el plano local, expone las “Prioridades de Política Pública”, indicando que para el año 2022, el Presupuesto General del Estado (PGE) mantuvo coherencia con los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, así como con los lineamientos de formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021- 2024 y el Plan de Gobierno 2020-2024.



Dice que “la elaboración del Presupuesto General del Estado 2022 planteó un reenfoque de las prioridades públicas” y que “esto supone una mejora de los servicios públicos (agua, electricidad, salud, educación, seguridad ciudadana, acceso a la justicia, entre otros), que se creen las condiciones para generar empleos de calidad y generar más oportunidades para todas las personas, sin distinción. Además, se procura construir un Estado más eficaz y eficiente, un aparato productivo capaz de generar más divisas y un país social y territorialmente más cohesionado, inclusivo y solidario.



El documento señala que los esfuerzos de la administración tributaria, y los mayores ingresos previstos para el año 2022, estarían basados adicionalmente en la posibilidad de ejecutar medidas de políticas que quedaron pendientes de aplicación de la Ley Núm. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de noviembre del 2012”.



No se cita las medidas que tienen la atención de las autoridades fiscales. Entre las figuras impositivas aprobadas en la ley 253-12 no han sido aplicados el impuesto a la circulación vehicular (placas) en base al 1 % del valor del vehículo ni un monto impuesto de RD$5,000 al comercio detallista.

El documento del MH expresa que para lograr estos objetivos, el PGE 2022 planteó continuar las medidas de aumento de la eficiencia administrativa de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas. Entre las medidas previstas para incrementar la capacidad recaudadora se pueden citar: Mayor celeridad en la ampliación de la cobertura de la factura electrónica, continuar con el diseño del perfil de riesgo de los contribuyentes, perfeccionar el sistema de cobranza, en base a la flexibilidad y el uso de herramientas informáticas y combatir la defraudación al fisco .