Hasta $20 mil puede costar un cuarto en crucero que visitó Puerto Plata

Email it

Con gran recocijo, Puerto Plata recibió este martes al crucero Wonder of the Seas, considerado actualmente el más grande del mundo. Propiedad por Royal Caribbean, esta joya náutica atracó en las aguas del puerto Taino Bay de la bahía de San Felipe, en la zona que opera la empresa ITM Group.

El proceso de llegar al punto límite del puerto tomó aproximadamente 10 minutos. Esto, ante la mirada de numerosas personas que acudieron a la puntilla del malecón para ser testigos de la llegada del crucero que con sus 362 metros de eslora (largo) y 64 de manga (ancho). El Wonder of the Seas llegó a Puerto Plata casi a plena capacidad con 6,592 pasajeros y 2,198 tripulantes.

El crucero Wonder of the Seas en la mañana de este 02 de enero en Puerto Plata

En su recorrido por el Caribe, el crucero salía de Puerto Plata a las 4:30 de la tarde con destino al puerto de Chalotte Amalie, en San Thomas, Islas Vírgenes, desde donde visitará la isla de San Martín, para luego retornar a Florida (EEUU).

El Wonder of the Seas en el Taíno Bay de Puerto Plata

La majestuosidad del crucero que visitó Puerto Plata

El Wonder of the Seas es un majestuoso crucero construido en los astilleros de Chantiers de l’ Atlantique en San Nazario, Francia. Su costo fue de 1,200 millones de euros (unos 1.350 millones de dólares) al momento de su construcción. Cuenta con 18 cubiertas y un tonelaje bruto de 236.867. Y tiene 8 «barrios» o vecindades, incluyendo su nuevo barrio de suites.

Hay 174 suites en Wonder of the Seas, incluidos 8 tipos diferentes de suites. De ellas, 114 son Junior Suites y 28 son Grand Suites. También hay algunas suites especializadas, como la Royal Loft Suite y la Ultimate Family Suite, con solo una de cada una.

¿Y los precios de las suites en el crucero más grande del mundo?

Pues los precios de las suites en el Wonder of the Seas varían según la suite, la época del año, la duración de su crucero y con cuántos invitados viaja. Rondan alrededor de $ 4.000 en total por una Junior Suite y $ 20.000 por la Ultimate Family Suite, por 7 noches.

Una vista de la Ultimate Family Suite del Wonder of the Seas

La Royal Loft Suite es una de las joyas del crucero que visitó Puerto Plata

Hay que tomar en cuenta que, además, se paga más por persona si no llena una habitación. or lo que una Junior Suite con dos ocupantes puede costar $2.000 mientras que baja a $1.500 para cuatro ocupantes. Todavía es más caro en general para los cuatro. Pero si viajas con amigos, reservar una suite puede ser una buena manera de dividir el costo, ya que cada persona tiene que gastar menos.

La Junior Suite del Wonder of the Seas también resulta bella y acogedora

¿Qué más se puede hacer en el crucero que visitó Puerto Plata?

Entre las áreas de esparcimiento del Wonder of the Seas se encuentran:

Suite Neighborhood

El nuevo y octavo barrio ofrece a los huéspedes de la Royal Suite Class una Suite Sun Deck elevada en una nueva ubicación, con una piscina de inmersión, bar y un montón de tumbonas y rincones para relajarse; junto con los favoritos como Coastal Kitchen, el restaurante privado, el Suite Lounge, y la Ultimate Family Suite más amplia hasta ahora para acoger a una familia de 10 personas.

The Mason Jar Southern Restaurant & Bar

Este lugar sirve productos insignias del sur y nuevos giros de los clásicos para el almuerzo, la cena y la noche, incluyendo sabrosos johnnycakes, pollo frito estilo sureño, buñuelos de cangrejo y camarones con sémola. La experiencia se completa con música country en vivo, una decoración de estilo rural, una colección de whiskys americanos y batidos.

Wonder Playscape

La zona de juegos acuáticos para niños es toda una aventura con toboganes, muros de escalada, juegos, un mural interactivo que se activa con el tacto y rompecabezas imaginativos.

The Vue Bar

El happy hour más feliz se puede encontrar en este nuevo bar en una plataforma flotante. The Vue ofrece vistas panorámicas del océano durante el día y, después de la puesta del sol, brilla intensamente con un colorido dosel de mosaicos en lo alto.

Caribbean Pool Deck

En el centro de las vibraciones caribeñas está The Lime & Coconut, junto con el trío de toboganes de alta velocidad, The Perfect Storm, el parque acuático para niños Splashaway Bay, Casitas, tumbonas en la piscina, música en vivo y mucho más.

Otros favoritos a bordo de Wonder son Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar, el último giro de Royal Caribbean a la trattoria italiana; el tobogán más alto del mar, The Ultimate Abyss; los espacios para niños y adolescentes de nuevo diseño en Adventure Ocean, Social100 y The Patio; el simulador de surf FlowRider, las paredes gemelas de escalada, el barrio de Central Park bordeado por más de 20.000 plantas reales; y mucho más.