Un nuevo estudio del Centro para el Desarrollo Global y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluye que muchas empresas de América Latina y el Caribe sobrevivieron la pandemia recortando la inversión, pero que esa reducción amenaza ahora con limitar la recuperación económica de la región.



La investigación sugiere que los gobiernos de la región deberían aplicar activamente una serie de políticas para ayudar a las empresas a impulsar la inversión y contratar nuevos empleados.



Esto, con el fin de revertir la situación y evitar que lleve a una especie de “covid económico de larga duración”, donde un sector privado débil no consigue crear puestos de trabajo ni estimular el crecimiento económico. El nuevo informe analizó las hojas de balance de gran número de empresas de la región y descubrió que, a pesar de una recuperación económica en 2020 y 2021, los niveles de capital de las empresas siguen siendo un 20 % más bajo que antes de la pandemia.



“Aunque es una buena noticia que relativamente pocas empresas grandes hayan fracasado, la caída de su capital productivo implica una cicatriz importante y amenaza el crecimiento económico de la región”, dijo Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del BID.



“Recuperar el capital es esencial para las empresas después de la pandemia. Pero con el aumento de las tasas de interés a nivel mundial y local y la gran incertidumbre en los mercados internacionales de capitales, es evidente que las empresas tendrán dificultades para obtener el financiamiento necesario para la inversión”, afirmó Liliana Rojas-Suarez, directora de la Iniciativa para América Latina e investigadora principal del Center for Global Development (Centro para el Desarrollo Global, en español).



El estudio se elaboró como resultado de deliberaciones de expertos compuesto por economistas y abogados de alto nivel de la región y dirigido por Andrew Powell y Liliana Rojas-Suarez.



Recogió una muestra de las hojas de balance de las empresas más grandes de toda la región y encontró que la inversión cayó bruscamente, mientras que los niveles de endeudamiento siguen siendo elevados, particularmente en los sectores más afectados por la pandemia del covid-19.



Además, la demanda de trabajadores formales disminuyó y el empleo informal aumentó considerablemente durante la recuperación.



El informe analiza empresas de una amplia gama de sectores económicos de la región. Y resalta que “aunque los ingresos de las empresas de sectores como la explotación forestal, la minería y otras industrias extractivas se han recuperado en su mayor parte, en muchos sectores -como la construcción, el comercio minorista y la mayoría de las profesiones no manuales- los ingresos siguen siendo muy bajos”.



Las pequeñas empresas, que a menudo tienen un acceso limitado al crédito, fueron las más castigadas por la crisis, según dice la investigación.

Efecto del estancamiento en sector de trabajadores

El informe dice que las empresas más pequeñas se enfrentan a más problemas financieros y son más propensas a retrasarse en los pagos de la deuda, por lo que una parte importante cierra. Aunque el crecimiento económico general se ha recuperado significativamente en muchos países de la región, el estancamiento de la recuperación de las empresas en sectores clave ha tenido efectos en los trabajadores, sobre todo en las mujeres y los jóvenes. El número de trabajadores en empresas informales ha subido respecto a los niveles elevados prepandémicos.