Los problemas en la distribución de energía eléctrica en el país, o el fin de los apagones, no tendrán solución definitiva en los próximos años, según afirmó el ministro de Energía y Minas.



Durante la entrevista Despierta con CDN, Antonio Almonte reconoció que, a pesar de los trabajos que se han hecho para sacar al país de los apagones, hay un retraso en la red de distribución.



Expresó que, en el subsector de distribución, los indicadores que lo caracterizan al día de hoy están fundamentalmente definidos por Edeeste.



“Esto tiene muchas implicaciones y es el centro posiblemente de las políticas que aplicaría el presidente Luis Abinader en su próximo gobierno para la reforma del sector eléctrico”, afirmó Almonte. Dijo que el Gobierno está consciente del problema y no está conforme con lo que sucede.



“Edeeste representa el 24 por ciento, pero tiene una pérdida de 53, que no tiene nada que ver con el 26 y el déficit financiero de las distribuidoras es fundamentalmente impactado por Edeeste, que representa ella sola más del 40 por ciento. Lo que quiere decir que cuando hablamos de la crisis financiera y del servicio de la distribución tenemos un elemento fundamental que hay que atacar que es el caso de Edeeste”.



Reiteró que el Gobierno está consciente de eso y por ello, han hecho esfuerzos con compras de medidores, transformadores y se trabaja en una propuesta para la reforma en cuanto al modelo de gestión de las empresas distribuidoras.



Aseguró que en materia de generación de energía, “estamos trabajando en la transformación para tener un sistema suficiente en cuanto a capacidad, de costos entendibles y diversificado en lo que se refiere a la tecnología y el combustible”. Advirtió que para solucionar el sistema eléctrico dominicano la única posibilidad es instalar plantas, lo que no será posible de inmediato.