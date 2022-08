El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) redujo en un 22 por ciento la inversión de sus reservas técnicas en el mercado de valores durante el año 2020, período en el cual se inició la pandemia del covid-19 que paralizó la economía dominicana.



Para ese período, el Idoppril, que es la entidad responsable de administrar y prestar los servicios de seguro de riesgos de trabajo, también registró una pérdida operativa ascendente a RD$8,918.37 millones. No obstante ese resultado deficitario de sus operaciones, el Instituto cerró ese año con un resultado positivo acumulado ascendente a RD$12,375.65 millones, debido a los balances positivos que arrojaron otras fuentes de ingresos no operativos. Los resultados operacionales propios del servicio salud fueron por RD$2,111.53 millones de beneficios.



Los resultados figuran en los estados financieros del Idoppril correspondientes a los períodos 2019 y 2020, publicados recientemente.



Los estados financieros reflejan un reducción del tamaño del Idoppril, lo que se atribuye a la disminución de activos que sufrió durante el año 2020, cuando cerró en RD$32,881.76 millones, de RD$41,492,48 millones con los que había cerrado el anterior ejercicio fiscal o contable. La reducción fue de RD$8,610.72 millones, equivalente al 20.75 por ciento de los activos, que representan el indicador que mide el tamaño de la entidad.



Se asocia esa reducción con la transferencia de recursos del Instituto al Gobierno central para financiar programas de emergencia realizados por el Gobierno en ocasión de la pandemia del covid-19, detectada en el país a partir del 20 de marzo.



El 27 de marzo de 2020, ante el desafío que la propagación del coronavirus presentaba al país, el Gobierno lanzó un paquete de medidas con el fin de proteger la salud de los ciudadanos, preservar empleos y apoyar a los sectores productivos.



El programa incluyó asistencia tributaria para empresas de todos los tamaños, que iba desde el aplazamiento de los pagos de impuestos adeudados hasta el ajuste de los pagos anticipados, incluyendo un alivio al momento de la ejecución.



Financiamiento de las ayudas covid



Los programas de ayuda y apoyo a los ciudadanos y las empresas se financiaron con RD$32,062.5 millones que provistos por varias fuentes financieras, entre ellas RD$12,000 millones de las reservas técnicas que tiene el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril); RD$12,000 millones de un préstamo que el Banco Central le hizo al Gobierno y US$150 millones de un préstamo que fue contratado con el Banco Mundial, en el año 2017, para casos de emergencia.



Para la fecha el Idoppril tenía cuantiosos recursos por seguro laboral no reclamado. En el informe de los auditores no se cita ese aspecto de las finanzas de la institución, que también es continuador de algunas de las atribuciones del disuelto Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).



Por la naturaleza de sus operaciones, que son esencialmente ofrecer el servicio de seguro de riesgo laboral, por el cual cobra un porcentaje de la nómina del sector privado, que lo paga exclusivamente el empleador, el Idoppril debe mantener en reservas la mayor parte de los ingresos que recibe por ese concepto, para afrontar eventuales reclamaciones. Esas reservas las invierte y recibe una gran parte de sus ingresos. Los estados financieros de reciente publicación identifican tres categorías de reservas técnicas con balances de inversión.



Flujo mayoritario de las inversiones financieras



La clasificación con mayor volumen de inversión de las reservas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales es el correspondiente a “letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el Banco Central de la República Dominicana”, que al 2020 registraba un balance de RD$20,758.6 millones, reflejando una reducción de RD$11,596.5 millones, equivalente a un 35.84 por ciento, con relación a los RD$32,355.14 millones que tenía al cierre del ejercicio 2019.



El segundo mayor destino de las inversiones de las reservas del Idoppril era el de “valores emitidos o garantizados por el Estado Dominicano, que en el 2020 aumentó RD$2,887.56 millones a RD$7,505.59 millones, de RD$4,618.03 millones, según el estado de situación auditado por la firma BDO.

En el renglón “certificados de depósitos y/o depósitos a plazo fijo con la opción de la redención anticipada en las instituciones del sistema financiero nacional, supervisadas por la Superintendencia de Bancos”, el valor invertido se mantuvo en RD$2,726.51 millones.



El valor consolidado de la inversión de las reservas técnicas del Idoppril cerró el 2020 en RD$30,990.79 millones, una merma de RD$8,738 millones, con respecto al balance del 2019 que fue de RD$39,729.69 millones.