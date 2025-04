Al reconocer que el mundo se encuentra hoy en un período con muchas redefiniciones, desde nuevos aranceles hasta redefinición territorial, el sector industrial del país al igual que economistas, entienden que la República Dominicana tiene que diversificarse y trabajar más hacia convertir a esta nación en un referente competitivo.



Al celebrar su 63 aniversario, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) proclamó que la industria nacional impulsa una agenda estratégica para el fortalecimiento de la institucionalidad, la promoción del desarrollo productivo y el fomento de la sostenibilidad en el país. Igualmente, resaltó que para lograr estos objetivos es fundamental ejecutar una agenda de trabajo enfocada en abordar los principales retos del sector.



Durante el discurso central del acto, el presidente de la AIRD, Julio Virgilo Brache, expresó que enfocada en ese sentido, la organización trabaja en seis ejes que comprenden políticas públicas competitivas, cadenas de abastecimiento, encadenamientos productivos, talento humano para la industria, facilitación de exportaciones e inversión y por último, producción y consumo responsable.



En ese contexto, Brache indicó que la industria nacional está comprometida con una visión estratégica basada en productividad, innovación y sostenibilidad, para posicionar al país como una potencia industrial regional.



De su lado, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, desglosó los pilares estratégicos que forman parte de la agenda de trabajo de corto y mediano plazo del gremio, con énfasis en los aspectos que deben ser abordados con firmeza para asegurar que el sector industrial siga jugando su rol de aporte al crecimiento económico del presente y del futuro, como la gestión de residuos sólidos, el etiquetado frontal nutricional, hacer frente al comercio ilícito, entre otros aspectos.



En su discurso, Pujols abordó el tema de la reforma laboral, en cuyo aspecto planteó la necesidad de modernizar el Código vigente, en el cual se incluya un espacio de discusión, análisis y compromiso respecto al tema de la cesantía.



Economistas en contexto



El evento contó con la participación de Magín Díaz, quien abordó el contexto económico global y local, advirtiendo sobre los riesgos de estanflación, los efectos del proteccionismo y los dilemas fiscales que enfrentan los países.



Magín Díaz no dejó tocar el tema actual del establecimiento de los aranceles por parte de Estados Unidos a los países, al señalar que un impuesto a la importación es que lo haga a la exportación.



“Eso es un tema de hace cien años. Los países que tienen altos aranceles exportan muy poco y, el presidente Trump quiere cambiar el balance comercial de Estados Unidos, pero no lo va a cambiar porque los aranceles no afectan la balanza comercial de una nación”, sostuvo el economista durante su intervención en el acto.

Abrir el abanico para destinos exportación

En el acto del 63 aniversario de la AIRD, también intervino Roberto Despradel, CEO de la empresa DASA Despradel & Asociados, quien subrayó la necesidad de que la República Dominicana aproveche su posición estratégica y el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) para convertirse en un socio confiable en los procesos de relocalización industrial (nearshoring). Al mismo tiempo, llamó a diversificar los destinos de exportación y a mantener políticas industriales activas y vigilantes frente a prácticas desleales.