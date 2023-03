Email it

Las medidas oficiales antiinflacionarias están surtiendo efecto. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0.11% en el mes febrero 2023.



Con ese resultado, la inflación interanual, es decir de los últimos doce meses, bajó 86 puntos básicos al pasar de 7.24% en enero 2023 a 6.38% en febrero del presente año.



El BCRD indicó que la inflación subyacente interanual se ubicó en 6.40% al cierre de febrero de 2023, menor al 6.60% observado en enero de dicho año. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria debido a que excluye algunos artículos que no responden a las condiciones monetarias como alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



La institución resaltó que el comportamiento descendente de la inflación obedece principalmente a que la dinámica inflacionaria continúa respondiendo favorablemente a la combinación de las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central y los subsidios del Gobierno a los combustibles y al sector agrícola, junto al congelamiento de la tarifa eléctrica. En adición, continúan moderándose los precios de la mayoría de los commodities con respecto a los niveles registrados en meses anteriores, al mismo tiempo que los costos del transporte de contenedores a nivel global han disminuido considerablemente



En cuanto al comportamiento de la economía, el Banco Central informó que ella ha experimentado una moderación en su ritmo de crecimiento desde el cuarto trimestre de l pasado año 2022 conforme era previsible, asociada a una desaceleración de la demanda interna, principalmente evidenciada en el componente de inversión por la contracción en la actividad construcción.



El indicador



El BCRD da cuenta que En efecto, durante el mes de enero del presente año el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación interanual de 0.4%, explicada en mayor medida por el desempeño de la construcción, la cual continúa reflejando el incremento de los costos de los principales insumos de este sector como el cemento, las varillas, pinturas, lo que provocó un aumento de los precios de las viviendas. Igualmente, otro factor que ha incidido en el comportamiento de esta actividad ha sido la readecuación de los cronogramas de construcción de obras por efecto de las mayores tasas de interés de mercado. Además, la ejecución del gasto en inversión pública ha estado por debajo de la velocidad originalmente contemplada en el Presupuesto General del Estado, agregó. Puntualizó que a tal efecto, “se espera que durante el año 2023 una vez la inflación interanual converja al rango meta establecido en el Programa Monetario de 4%±1% y que las condiciones estén dadas para el inicio de la normalización de la Política Monetaria, esto deberá contribuir a que la expansión interanual de la economía dominicana se vaya recuperando gradualmente. En este tenor, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sitúan al país como uno de los de mayor crecimiento en la región en el presente año”.



El documento del Banco Central explica que al analizar en detalle el comportamiento del IPC general arroja que el grupo de mayor contribución a la baja inflación del mes de febrero de 2023 fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, registrando una tasa de variación negativa de 0.44%. Además, incidió el resultado de -0.79% del índice del grupo Comunicaciones. En sentido contrario aportaron los grupos Bienes y Servicios Diversos (0.80%), Restaurantes y Hoteles (0.86%) y Vivienda (0.30%).



La variación de -0.44% en el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas obedece, fundamentalmente, a las disminuciones de precios observadas en artículos de alta ponderación en la canasta familiar como los plátanos verdes (-8.63%), papas (-16.50%), cebollas (-13.43%), ajíes (-7.33%), plátanos maduros (-6.79%), ajo (-8.45%), tomates (-4.85%) y pollo fresco (-0.19%), mientras que otros bienes alimenticios registraron alzas en sus precios tales como limones agrios (16.76%), jugo de naranja pasteurizado (3.50%), huevos (1.30%), carne de cerdo (1.39%), caldo de pollo (1.75%), guandules verdes (6.20%) y arroz (0.33%).



Explica que el índice de precios correspondiente al grupo Comunicaciones reflejó una variación de -0.79% en febrero de 2023, básicamente por la baja de los precios de los servicios combinados de telefonía, televisión pagada e internet en -2.52%, específicamente en los servicios de streaming. En cuanto al índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos, el mismo creció 0.80% durante mes de febrero de 2023, principalmente por los aumentos de precios registrados en los servicios y los artículos de cuidado personal.

En la región Norte la inflación fue de -0.03%

Los resultados del IPC por regiones geográficas en el mes de febrero de 2023, arrojan que el índice de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, varió 0.17%, en la región Norte -0.03%, región Este 0.30% y la región Sur 0.04%. La inflación negativa verificada en el IPC de la región Norte, se explica por la mayor incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en la referida región. La mayor variación registrada en el índice de la región Este es el resultado del aumento de precios del servicio de alquiler de vivienda y el menor aporte de la baja del IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en esta área geográfica. El comportamiento del IPC por estratos socioeconómicos, los quintiles de menores ingresos registraron variaciones de 0.08% el quintil 1, 0.05% y el 2 y 0.07%.