La inflación interanual en República Dominicana, medida desde enero de 2023 hasta enero de 2024, se ubicó en 3.32 %; eso quiere decir que redujo 393 puntos básicos con respecto a la variación registrada el primer mes del pasado año, 7.24 %.



Un informe oficial del Banco Central de República Dominicana (BCRD) establece que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.39 % en enero de 2024, y deja claro que se trata de números alentadores.



De esta manera, la inflación interanual sigue por debajo del centro rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el programa monetario, indicó el reporte mensual del Banco Central. El “rango meta” se refiere al intervalo dentro del cual se espera que la tasa de inflación se mantenga en un nivel aceptable, cosa que ha estado ocurriendo, según las cifras ofrecidas.



La institución monetaria indica que la trayectoria de la inflación ha mantenido una senda descendente, explicada en gran medida por una baja incidencia del grupo Transporte debido a los subsidios a los combustibles por parte del Gobierno, así como la estabilidad relativa en los precios internacionales del petróleo en el último año. De igual forma, no obstante haberse verificado aumentos de precios de los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, se ha venido registrando una desaceleración en el ritmo de crecimiento interanual del IPC de dicho grupo desde el mes de octubre del año pasado, lo que ha contribuido a una menor variación del IPC general.



En lo que respecta a la inflación subyacente, el reporte mensual del BCRD explica que, de los últimos doce meses, la misma mantiene una tendencia descendente hasta colocarse en 4.09 % en enero de 2024, ubicándose dentro del objetivo establecido por el Banco Central.



Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



¿Qué han mostrado los grupos?



En el análisis de la variación mensual por grupos, es decir el comparativo de enero 2024 con diciembre de 2023, se observa que el IPC del grupo Transporte registró una variación negativa, compensando parcialmente la variación del IPC general en enero de 2024.



De acuerdo con el emisor, su comportamiento responde en gran medida a las bajas de precios verificadas en los pasajes aéreos; y de igual forma a las disminuciones en las gasolinas premium y regular conforme los ajustes semanales dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Cabe resaltar, que los aumentos de precios verificados en los automóviles incidieron en que la caída del índice de este grupo no fuese de mayor magnitud.



Dentro del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas experimentaron aumentos de precios artículos como pollo fresco, ajíes, arroz, huevos, plátanos verdes, entre otros.



El BCRD destaca que el proceso de normalización del comercio fronterizo ha incidido en el incremento de la demanda y así en la evolución de los precios de algunos alimentos, aunque se registra una moderación en el ritmo de crecimiento de los bienes alimenticios.



“Es importante señalar que algunos artículos presentaron variaciones negativas que contribuyeron a una menor magnitud del incremento en este grupo, entre los cuales se destaca el ajo, yuca y papas”, dice el Banco Central en su informe ofrecido a los medios de comunicación, vía un documento escrito.



Y señala que con relación al comportamiento del IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos, el mismo se explica básicamente por las alzas de precios en el seguro relacionado con la salud y en los servicios de cuidado personal.



En cuanto al grupo Restaurantes y Hoteles se verificaron incrementos en los precios de las comidas preparadas fuera del hogar como son los casos del plato del día, servicio de pollo y servicio de víveres con acompañamiento.



El informe del órgano rector establece que el IPC de los bienes transables experimentó una variación 0.27 % en enero 2024, explicada por los incrementos de precios en los automóviles y algunos alimentos, los cuales fueron atenuados parcialmente por las reducciones de precios en los pasajes aéreos.

Una mirada a través de las distintas regiones

El índice de los bienes y servicios no transables se situó en 0.51 %, producto de alzas de precios en el pollo fresco, arroz y plátanos maduros, así como aumentos en la tarifa de algunos servicios, dentro de los cuales se encuentran el seguro de salud, servicios de streaming y alquiler de vivienda.



La inflación por regiones geográficas muestra que índice de precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, varió 0.44%, Norte 0.29%, Este 0.39% y Sur 0.48%. La variación más pronunciada reflejada en el IPC de la región Sur obedece esencialmente a la mayor variación e incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en esta área. En tanto que la menor variación observada en la región norte resulta de una mayor incidencia negativa del grupo transporte.



El informe agrega que el resultado de los índices de precios por estratos socioeconómicos presenta tasas de inflación de 0.23 % para el quintil 1, 0.30 % en el quintil 2 y 0.42 % en el quintil 3. Con relación a los quintiles de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, los mismos muestran un crecimiento de 0.47 % y 0.27 %, respectivamente. Tanto el quintil 1 como el quintil 5 exhibieron tasas de variación menos acentuadas.