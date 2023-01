Email it

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 0.96 % en diciembre de 2022 con respecto al mes de noviembre del mismo año, lo que sitúa la inflación interanual acumulada al cierre del año pasado en 7.83 %.



Es un comportamiento que representa una reducción de 181 puntos básicos con respecto al pico de 9.64 % registrado en abril del año 2022, dijo el Banco Central de República Dominicana (BCRD) en un documento de prensa.



La institución señala que el incremento en los precios de los productos agropecuarios en el último mes de 2022 refleja el impacto de las condiciones climáticas adversas evidenciadas durante el periodo septiembre-diciembre, cuando se desataron varios tornados en la región Cibao y el noroeste y los daños ocasionados por el paso del huracán Fiona.



Citó las menores temperaturas en el país, las cuales afectaron directamente los rendimientos de las plantaciones de plátano. Adicionalmente, se percibe el impacto de factores estacionales de esa época del año relacionados a la alta demanda relativa de ciertos bienes típicos de la temporada que inciden en los precios de venta al consumidor.



El BCRD explica en su reporte que los índices que experimentaron las mayores variaciones relativas al cierre de diciembre de 2022, con respecto a igual mes de 2021, fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (11.19 %), Bienes y Servicios Diversos (10.49 %), Restaurantes y Hoteles (9.47 %) y Vivienda (9.07 %), los cuales aportaron el 73.74 % de la inflación en el referido período. En menor medida incidieron los incrementos anuales de los índices de precios correspondientes a los grupos Educación (8.69 %), Muebles y Artículos para el Hogar (6.85 %) y Transporte (5.88 %).



En cuanto a los resultados por grupo para diciembre 2022, respecto a noviembre del mismo año, la entidad emisora explica que el grupo de mayor incidencia fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (2.09 %), que representa aproximadamente la mitad de la inflación general del mes.



Este comportamiento obedece, principalmente, al alza en los precios de los plátanos verdes y maduros, pollo fresco y papas, los cuales aportaron un poco más de la tercera parte (36.7 %) de la variación del IPC de diciembre.



Otros grupos cuyas alzas incidieron en la inflación del mes fueron Transporte (0.73 %), Bienes y Servicios Diversos (1.03 %), Restaurantes y Hoteles (0.75 %), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1.22 %), Recreación y Cultura (0.92 %).



En tanto que el crecimiento de 2.09 % en el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas se explica por las alzas de precios observadas en alimentos de alta ponderación en la canasta como los plátanos verdes (14.13 %), pollo fresco (4.05 %), papas (33.87 %), guineos verdes (11.30 %), plátanos maduros (14.65 %), huevos (3.36 %), ajíes (7.23 %), ajo (8.90 %), cebolla (4.50 %), pan sobado (1.77 %), aguacates (6.47 %), caldo de pollo (2.05 %), pan de agua (1.87 %) y apio (24.19 %). En tanto que los guandules verdes registraron disminuciones en sus precios al variar -24.92 %.



Transportación



En cuanto a la variación del IPC del grupo Transporte en el mes de diciembre de 2022, la misma fue de 0.73 %, debido principalmente a los incrementos de precios de los pasajes aéreos (18.31 %) y los automóviles (1.56 %).



Además, aportó el aumento en los precios de los servicios de transporte terrestre en motoconcho (0.59 %), en taxi (0.91 %) y los servicios de reparación de vehículos (0.88 %).



El índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos varió 1.03 % en diciembre de 2022, fundamentalmente por los aumentos de precios que registraron los servicios y artículos de cuidado personal en el referido mes de diciembre, los cuales experimentaron variaciones de 1.77 % y 0.73 %, respectivamente.



En cuanto a la variación de 0.75 % del IPC del grupo Restaurantes y Hoteles, responde básicamente al alza de los precios de los servicios de comidas preparadas fuera del hogar como plato del día (0.59 %), servicio de pollo (0.94 %) y servicio de víveres con acompañamiento (0.87 %) y empanadas (1.49 %).



En tanto que el IPC del grupo Bebidas Alcohólicas y Tabaco creció 1.22 %, como resultado de las alzas en los precios de la cerveza envasada (1.64 %), malta (0.84 %), ron añejo (0.86 %), ron blanco (0.86 %) y ron dorado (0.85 %). El índice de precios de Recreación y Cultura reflejó una variación de 0.92 % en diciembre de 2022, explicada en mayor medida por el aumento de los precios de los paquetes turísticos (6.25 %), cuota de gimnasio (2.33 %) y cine (3.25 %).

La inflación subyacente lleva tendencia a la baja

El informe del ente emisor puntualiza que la inflación subyacente resulta ser la más relevante para fines de análisis en cuanto a la toma de decisiones del Banco Central, cuyo objetivo es velar por la estabilidad de precios, debido a que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria porque excluye artículos de gran volatilidad en sus precios, como es el caso de algunos alimentos, los combustibles, servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte y bebidas alcohólicas y tabaco.



En ese sentido, la inflación subyacente interanual ha mantenido una tendencia a la baja desde el mes de mayo del presente año, al pasar de un máximo de 7.29% en mayo a 6.56% al cierre de diciembre 2022, que resulta, además, menor que la del cierre de 2021, que fue de 6.87%. El reporte indica que este comportamiento es consistente con la postura monetaria implementada por el Banco Central, la cual ha contribuido a mitigar las presiones de demanda interna.



Asimismo, la nota del BCRD añade que, conforme continúe operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria, los modelos del sistema de pronósticos de esta institución arrojan que la inflación convergería al rango meta de 4 % ± 1 % antes de finalizar el segundo trimestre del año 2023.