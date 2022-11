La composición de la canasta básica de bienes y servicios que consumen las familias dominicanas sigue distorsionando el impacto inflacionario en el presupuesto de los hogares, lo que afecta en cuantía o valor más a los ricos pero proporcionalmente más a los de menores ingresos.



En octubre pasado, cuando la inflación general fue de 0.28 %, en los hogares más pobres el impacto fue de 0.36 % y RD$90.83 en valor absoluto mientras que en los de mayor poder adquisitivo el alza fue de 0.22 % y RD$156,30.



En términos absolutos, sin embargo, la canasta nacional aumentó de septiembre a octubre en RD$118.53, equivalente a un 28 %. Para las familias más pobres, que son las situadas en el quintil 1, el aumento absoluto fue de RD$90.83 llevó el valor del conjunto de bienes y servicios básicos a un costo de RD$25,306.56 y para las del quintil 5, donde está el estrato de mayores ingresos, el aumento absoluto de RD$156.30 elevó el costo a RD$70,008.52.



La diferencia



La diferencia relativa en los aumentos en las diferentes categorías o quintiles es producto se debe a la forma como se produce la inflación en los diferentes grupos que la componen. Cuando las alzas son mayores en los grupos Alimentos y Transporte, se afectan relativamente más a los más pobres porque son los que dedican proporcionalmente más de sus ingresos a esos componentes, no necesariamente porque gastan más dinero, sino que dedican una proporción de su presupuesto a la compra de esos bienes y servicios esenciales. Las familias con mayores ingresos destinan a otras actividades, como viajes, diversión, ocio, que no están al alcance de los primeros dos quintiles o grupos familiares.



En el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el Banco Central de la República Dominicana explicó la evolución de la inflación en los estratos socioeconómicos, indicando que el comportamiento mostró “que los quintiles de menores ingresos registraron variaciones de 0.36% en los quintiles 1 y 2, 0.32% en el quintil 3, debido principalmente a las alzas en los índices de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, de los servicios de transporte terrestre y del grupo Bienes y Servicios Diversos”.



En cuanto a los quintiles de mayores ingresos, que son el 4 y 5, precisó que “estos arrojaron tasas de inflación de 0.32% y 0.22% respectivamente, como resultado del crecimiento de los índices de precios de los grupos Bienes y Servicios Diversos y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas”.

Inflación interanual a octubre fue de 8.24 %

La inflación interanual de octubre 2022 fue de 8.24%, una caída de 140 puntos básicos con respecto al pico de 9.64% en abril del presente año, informó el BCRD, que pronosticó que se situaría en torno al 7% al cierre del 2022.