Las centrales sindicales afirmaron que no permitirán retrocesos, que seguirán exigiendo salarios justos, una seguridad social equitativa y reformas con rostro humano.



En su pronunciamiento en el acto de conmemoración del Día Internacional del Trabajo, los principales sindicatos de trabajadores del país proclamaron que no permitirán retrocesos en las conquistas laborales.

Advirtieron que cualquier intento del Congreso de modificar el artículo 80 del Código de Trabajo que consagra el auxilio de cesantía atentaría contra la paz laboral construida durante décadas.



El manifiesto fue leído en la actividad conmemorativa, organizada por la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)



La conmemoración del Día Internacional del Trabajador fue encabezada por Rafael Pepe Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río, presidentes de la CNUS, CNTD y CASC, respectivamente. Participaron el Ministro de Trabajo, Eddy Olivares, el director general del Infotep, Rafael Santos Badía, así como una amplia representación de dirigentes sindicales de todo el país.



En ese contexto, las organizaciones hicieron un llamado enérgico a senadores y diputados y reiteraron que están dispuestas a movilizarse en defensa de ese derecho, vigente desde hace 74 años.



Además, se reconocieron los avances en aumentos del salario mínimo, y en el trabajo doméstico impulsados por el presidente Luis Abinader, pero se denunció que las mejoras todavía son insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica, “debido a la resistencia del sector empresarial”.



Asimismo, se valoró el esfuerzo del Ministerio de Trabajo en la resolución de conflictos laborales y el papel transformador del Infotep, cuya oferta formativa, especialmente en áreas como los cuidados, el emprendimiento, la formación dual y las tecnologías ha fortalecido la empleabilidad de jóvenes y mujeres, y favorecido la transición a la formalidad.



Reafirmaron que el actual sistema de seguridad social, dominado por intereses de las AFP y ARS, requiere una reforma profunda que garantice pensiones dignas, salud de calidad, atención a personas discapacitadas y envejecientes, y funcionamiento efectivo de centros de atención primaria. Exigieron una seguridad social solidaria, universal y centrada en los trabajadores, no en el lucro.



Reiteraron que construir una democracia plena exige que todos los actores (gobierno, trabajadores y empleadores) asuman su responsabilidad con voluntad de soluciones. Las organizaciones denunciaron el rezago en la libertad sindical y la negociación colectiva; el estancamiento del salario vital, como política pública y la precariedad que afecta a jóvenes, mujeres y trabajadores públicos, quienes siguen sin aumentos salariales reales desde hace 10 años.

Sindicatos llaman a consolidar los derechos laborales.

Organizaciones marchan para exigir derechos

En una marcha, el movimiento Clasista, Popular y Unitario exhortó a levantar la bandera del sindicalismo. “Es hora de la unidad de la clase trabajadora y los sectores populares para no permitir retrocesos en las conquistas y derechos obtenidos y continuar luchando por el bienestar de todos los trabajadores y demás sectores en procura de una verdadera democracia”, manifestó. Las organizaciones sindicales se pronunciaron contra el sistema de seguridad social y las ganancias que obtiene las ARS y AFP, por lo que exigieron una modificación a la Ley de Seguridad Social.