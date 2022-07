Ito Bisonó cuenta sobre su innovadora forma de viralizarse en redes sociales

SANTO DOMINGO.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, sostuvo que el manejo de las redes sociales como arma de acción política y como medio de conexión entre los gobiernos y los ciudadanos es una realidad, por lo que aconsejó a las nuevas generaciones de políticos que sean transparentes, accesibles y naturales.



Durante su disertación en la XIX Cumbre Latinoamericana, Bisonó destacó que unos 4,620 millones de personas en el mundo utilizan las redes sociales por un promedio de 7 horas diarias.

El ministro Bisonó destacó que el presidente Luis Abinader es un referente de esta evolución digital en la política de la República Dominicana, ya que la campaña del 2020, fue durante varias semanas 100% digital, siendo catalogada por la agencia EFE como una “atípica campaña electoral».

El funcionario expresó que de esta forma, Abinader se convirtió en el primer presidente latinoamericano elegido en tiempos de pandemia de COVID-19.

Bisonó señaló además que el país cerró debido a la pandemia en pleno apogeo electoral y su campaña innovadora terminó por adaptarse, obligando el cambio de los mítines, los mano a mano y otras actividades por tuits, reuniones de zoom, mensajes en video.

“ Aunque el presidente nunca dejó de hacerse sentir con su gente y en plena pandemia hizo una “Ruta Solidaria” que abarcó cada municipio y cada provincia llevando donaciones a los sectores de mayor incidencia de COVID-19”, indicó.

Indicó que en nuestro país, de 11 millones de habitantes, hay 8.7 millones de usuarios de internet, lo que equivale a un 79,8%, y de estos se registran 7.6 millones de usuarios activos de redes sociales, lo que representa un 69,1% de la población.

“La necesidad de llevar una campaña híbrida ya no fue solo valor agregado, sino necesario y parte de toda ofensiva comunicacional. Así ha quedado demostrado durante todo el gobierno de Luis Abinader”, dijo Bisonó.

De igual manera, Bisono destacó, la maestría con que el expresidente de los Estados Unidos supo llevar su campaña en internet. Durante su conferencia, el titular del MICM, narró su experiencia en las redes sociales y la manera en que usa esta herramienta para conectar con la gente.

“Cuando me preguntan cuál es el secreto que tenemos para conectar con la gente, siempre respondo que, desde el inicio de mi carrera política, en los ochenta, me he mostrado tal y como soy, comprendo que el político no debe de tener poses de cara a la gente… Mis posiciones y valores siempre han sido los mismos, por lo que el consejo a las nuevas generaciones de políticos; sean transparentes, accesibles, naturales y cero poses”, enfatizó.