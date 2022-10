Email it

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito-Bisonó, afirmó que los más de RD$31,000 millones que el gobierno ha destinado al subsidio de hidrocarburos en lo que va de año, han controlado la inflación y favorecido la recuperación económica del país.



Bisonó aseguró que bajar los precios de los combustibles implicaría para el Gobierno tener que aumentar los subsidios que destina los viernes. Dijo esto luego de explicar que los precios del gasoil y la gasolina están más caros que nunca en todo el mundo.



“Esto, quizás presionado por la escasez de gas natural, por lo que ustedes conocen al igual que yo; y ustedes conocen cada viernes el subsidio que se anuncia desde el Gobierno. Bajar los precios significa aumentar los subsidios”, afirmó al ser abordado por periodistas en el Congreso Nacional.



Subsidios a los carburantes



Previamente en una rueda de prensa, Bisonó manifestó: “De no haber subsidiado a tiempo el 100% del alza del mercado de los combustibles, la inflación habría aumentado varios puntos porcentuales, probablemente sería 12% anual en vez de 8%, porque el subsidio a los hidrocarburos amortigua el impacto de la crisis en el poder adquisitivo de los más vulnerables y contribuye a la estabilidad económica para aumentar la producción y atraer inversiones”.



El titular del MICM, explicó que la estrategia de intervención desde el Gobierno para favorecer la recuperación económica y mitigar el impacto a los consumidores implica también una gestión para lograr estabilidad en los precios de las harinas, maíz, grasas y transporte público.



El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, desglosó el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía mundial.Describió cómo este conflicto afecta la cadena de hidrocarburos, en especial en el precio del petróleo WTI (West Texas Intermediate), una de las variables para calcular los precios de los combustibles en el país.



Explicó que el comportamiento atípico de los precios de los combustibles responde a que, en términos generales, en el mundo se procesa aproximadamente la misma cantidad de crudo que en la década anterior pero la demanda de diesel ha aumentado en 35% – 40%.



Pérez Fermín indicó que para satisfacer su demanda interna de combustibles, la República Dominicana depende en más de 75% de importar productos terminados (gasolina, gasoil, etc.), los precios de productos terminados ejercen un contrapeso significativo a las variaciones del crudo WTI, indicó Pérez Fermín.



En el caso de la gasolina, indicó que alcanzó precios más elevados durante la actual crisis geopolítica que durante la crisis bancaria de 2008, cuando el WTI se cotizó en US$150. Dijo que en los últimos meses el WTI no ha pasado los US$123. Agregó que el gasoil regular, que impacta el aparato productivo nacional (alimentos, transporte), cuyo galón costaría RD$60 más de los RD$221.60 que cuesta ahora.

RD no ha tenido ni un día de incertidumbre

El ministro Bisonó y el viceministro Pérez Fermín expusieron la situación del subsidio a los combustibles en dl país, en presencia de los presidentes de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Demetrio Almonte; Juan Matos, de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (ANADEGAS) y Miguel René de la Cruz, de la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC). Pérez Fermín dijo que el país no ha tenido incertidumbre de desabastecimiento ni un solo día.