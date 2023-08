Tras la ola de quejas al servicio que están brindado en la República Dominicana, representantes de JetBlue explican a elCaribe que implementan mejoras en sus servicios y aseguran que, para finales del verano, se verán los resultados.



El CEO de la empresa estadounidense, Robin Hayes, habló sobre la importancia que tiene para ellos el mercado de la República Dominicana y aseguró que una de las prioridades de JetBlue es mejorar sus operaciones



Por tal razón, están implementando una serie de iniciativas para disminuir los retrasos, entre ellas, que los pilotos y auxiliares de vuelo, luego de que realicen varios viajes al país y a Puerto Rico, se queden a descansar en la República Dominicana, para que al otro día puedan retomar sus vuelos y eso reduzca el número de cancelaciones y de posibles retrasos, explicó Hayes.



Además, añadió que se está realizando la maniobra de que haya más tiempo entre cada vuelo para así darles un lapso más largo a las personas a que puedan abordar o bajar del avión, lo que contribuye a que disminuyan los retrasos.



“Tratamos de evitar las cancelaciones, sobre todo en los mercados internacionales, siempre preferimos retrasar los vuelos a cancelarlos. Nuestro plan es seguir creciendo y van a ver la mejoría para a finales del verano”, puntualizó el ejecutivo de JetBlue Airways Corp.



De igual manera, afirmó que no tienen problemas de falta de personal, sino que tienen un récord de pilotos y tripulantes de cabina con los que priorizan los vuelos internacionales.



Al cuestionarlo sobre las denuncias de que los clientes no reciben explicaciones al momento en que un vuelo experimenta retraso en la República Dominicana, Hayes respondió que si las razones no son tan obvias; al instante no siempre se les explica el motivo porque primero se debe de investigar bien el porqué del retraso, para así no desinformar y actuar con transparencia, como también evaluar las razones para saber si corresponde darle a la gente una compensación.



Inversión para mejorar las operaciones y el servicio



La Directora de Desarrollo de Producto, Mariya Stoyanova junto al vicepresidente del Centro del Sistema de Operaciones de JetBlue, declaró a periodistas de este medio que durante los últimos cuatro años han invertido más de 100 millones de dólares en tecnología para mejorar los sistemas y las operaciones.



“El objetivo de invertir todo ese dinero es para que JetBlue pueda contar con la mejor tecnología del mercado y así poder ofrecerle el mejor servicio a sus nuestros clientes”, comentó Stoyanova.



Importancia del mercado de República Dominicana



El mercado de la República Dominicana es el más grande que JetBlue opera después de los Estados Unidos. Debido a que el 40% de todos los vuelos hacia y desde el país a los EE.UU. son realizados por esta aerolínea, razón por la que ha transportado más de 2.8 millones de clientes durante el 2022 y más de 1.6 millones en los primeros seis meses del 2023.



Los ejecutivos manifestaron que JetBlue tiene presencia en cuatro de los aeropuertos principales de la República Dominicana, estos son los aeropuertos Internacionales Las Américas en Santo Domingo, el del Cibao en Santiago, el Gregorio Luperón en Puerto Plata y el de Punta Cana, en estos realizan un promedio de 33 salidas diarias y 24 de estas salidas van a Nueva York o Boston.

Retos que enfrentan las empresas aeronáuticas

De igual manera, los ejecutivos de JetBlue hablaron sobre los principales retos que están enfrentando las empresas aeronáuticas, entre ellos están los efectos del clima severo en la costa Este de los EEUU, que en los últimos meses han afectado mucho. Además de las dificultades que han surgido debido a la falta de controladores aéreos.



Añadieron que la cantidad de llegadas diarias al aeropuerto John F Kennedy (JFK) en Nueva York son de 40 a 45 vuelos diarios, pero estos tuvieron que bajar debido a la solicitud de la Administración Federal de Aviación (por sus siglas en inglés FAA) de reducir el 10% de los vuelos por la falta de controladores aéreos.



Según noticias publicadas en medios internacionales, la FAA informó que el personal de control de tráfico aéreo en Nueva York se encuentra a un 54% por debajo de los niveles necesarios, mientras que, a nivel nacional, el personal está en un 81%. Sin las reducciones de vuelos en JFK, La Guardia y Newark, aproximadamente el 45% de todos los vuelos con origen o destino en la región podrían experimentar retrasos