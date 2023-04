José Dantés Díaz, Secretario de los Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reiteró la posición oficial de esa organización respecto a la decisión de la jueza Kenya Romero.



Dijo que el fallo que envía al exministro de administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exministro de Hacienda Donald Guerrero a prisión preventiva en por el denominado caso Calamar, responde a la presión mediática y no se ajusta a derecho.



“Entonces eso nos hacer creer que la decisión no está basada en sentido general lo que establece esa norma sino más bien en un deseo de complacer prácticamente a todas las partes porque creemos que no se corresponde con los de un juez imparcial”, acotó José Dantés Díaz en una intervención en el programa El Sol de la Tarde.



Dijo que en la decisión contra el excandidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo, Omar Caamaño, Luis Manuel Piccirilo y Claudio Peña, se actuó conforme a derecho al no imponer una medida de coerción más gravosa porque no obstruirán, no representan peligro para la sociedad ni se fugarán del país.



“No procede la prisión preventiva por 18 meses a Donald Guerrero y José Ramón Peralta, porque no reúnen las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal para avalar una decisión de esa naturaleza”, apuntó.



Al ser preguntado sobre el vínculo político de la imputación, lo confirmó apuntando que de 20 imputados el Ministerio Público solicitó medidas solo para seis, que son los dirigentes del PLD.



“En la investigación no se incluyeron personas las cuales, admitiendo los hechos que se le atribuyen no son imputados”, citando los casos de Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña, Frixo Messina, quien dirigía el área de bancas de lotería y Casinos, quien fuera de los primeros viceministros del actual gobierno, todos con vínculos con el PRM.