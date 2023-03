La Junta Monetaria realizó ayer una reunión previsora de análisis y evaluación del comportamiento de los mercados financieros internacionales, ante la quiebra de dos bancos norteamericanos, situación que el órgano rector del sistema financiero dominicano asegura que no afectará al mercado local.



En un comunicado de prensa, el Banco Central de la República Dominicana, el receptor directo de las directrices de la Junta Monetaria, informó que esta se reunió en sesión extraordinaria ayer “para abordar la situación financiera en los mercados internacionales, a raíz de la quiebra y clausura de operaciones de las entidades Silicon Valley Bank y el Signature Bank, en los Estados Unidos de América”.



“Se analizaron las causas que condujeron al cierre de dichas entidades, las medidas adoptadas por las autoridades del gobierno estadounidense y la evolución de los principales índices bursátiles en economías avanzadas”, dice el comunicado del BCRD.



Destaca que “en dicha sesión, en base al análisis de las interconexiones de las entidades bancarias locales, se pudo establecer de manera precisa que la quiebra de Silicon Valley Bank y el Signature Bank no afecta al sistema financiero dominicano, dado que este no presenta interacción directa con dichas entidades internacionales”.



Además, se destacó la fortaleza del sistema financiero dominicano, que se refleja en provisiones de liquidez y de capital suficientes para absorber choques inesperados y mantener el funcionamiento ordenado del mercado financiero y de pagos.



En ese tenor, se puntualizó que, a marzo de 2023, el coeficiente de morosidad de los bancos múltiples se mantiene en 1.0 % con reservas que superan en cuatro veces los créditos improductivos, mientras que la solvencia regulatoria asciende a 15.3 % a diciembre de 2022, superior al 10 % requerido por la Ley Monetaria y Financiera.



Asimismo, se determinó que las reservas internacionales del Banco Central, que a la fecha ascienden a US$15,696.8 millones, no se encuentran expuestas a las entidades afectadas y están invertidas en instituciones financieras de primera línea y alta calidad crediticia.



En ese mismo orden, se puntualizó que los inversionistas internacionales continúan valorando muy positivamente a la economía dominicana, producto de la fortaleza de sus fundamentos y la estabilidad del peso dominicano, que a la fecha refleja una apreciación acumulada de 2.6 por ciento.



En lo concerniente a la evolución reciente de los mercados financieros internacionales, se constató que luego del anuncio de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América, para cubrir la totalidad de los depósitos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, los índices bursátiles de los principales mercados se han normalizado, con correcciones al alza.



La Administración Monetaria y Financiera reafirma su compromiso con la estabilidad del sistema financiero y mantendrá el monitoreo habitual sobre los mercados financieros internacionales y el balance global de riesgos.