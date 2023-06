Email it

Las cinco empresas del ramo han venido a ofrecer desde confort hasta precios más económicos; Estado incentiva

Mientras en muchos países de la región se habla de la dificultad para viajar, consecuencia de los altos costos de los pasajes aéreos, las tasas impositivas vigentes y las bajas expectativas de crecimiento, para el caso dominicano la competencia entre líneas aéreas ha venido a ser una suerte de “amortiguador”.



Y si esa competencia no lo fuera, está llamada a serlo, por una razón: República Dominicana cuenta con cinco aerolíneas nacionales que están operando en vuelos internacionales, bajo la “sombrilla” del reglamento aeronáutico RAD-121, lo que quiere decir que usan aeronaves con capacidad para transportar más de 30 pasajeros.



Las cinco aerolíneas –que de alguna manera deben tener el precio entre sus atractivos, además del tema del confort y la seguridad al volar- son Arajet, Sky High Aviation, AIR Century, SA (ACSA), Red Air, Servicios Aéreos Geca y Services Dominicana, SA.



Para 2023 se tienen grandes proyecciones, en términos generales, y una de ellas apunta a alcanzar los 16 millones 290,000 pasajeros o más, transportados en entradas y salidas por vía aérea.



No parece ser un “atrevimiento” pensar que se logrará esa cifra, si se toma como referencia el comportamiento del pasado año en esa materia.



Finalizado el 2022 (es decir, en diciembre pasado) el número total fue de 15,480,688 pasajeros transportados (todo un récord), desde y hacia territorio nacional, que logró registrar así 4,726,932 viajeros más que en el año 2021.



Esas personas, que circularon por las ocho terminales internacionales del país, fueron el equivalente a un millón de viajeros más que la anterior marca más grande que se había logrado (en el año 2018, por vía aérea) cuando se transportaron a través de los aeropuertos dominicanos 14,488,668 pasajeros.



Una tajada considerable de los 16 millones que se espera movilizar en el año en curso, les corresponderá a las cinco líneas aéreas nacionales citadas. Cada día con sus vuelos de entradas y salidas los aviones de esas empresas surcan los cielos quisqueyanos y de otras naciones.



Y entre esas naciones figura Colombia, por ejemplo. El pasado día 29 de mayo, en un acto encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, la aerolínea Arajet y el Aeropuerto Internacional Cibao anunciaron que el 17 de julio de este año comienza un vuelo directo entre Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, y Medellín, Colombia. La ruta operará lunes y jueves.



Arajet tiene 42 rutas, dos días a la semana desde y hacia nueve países de su red de rutas, lo que convierte a República Dominicana en el hub de precios bajos del Caribe (información ofrecida por su presidente Víctor Pacheco Méndez, en la celebración de la Bolsa Anual de Turismo de la República Dominicana DATE, en inglés), en la versión 2023, en Punta Cana.



“Lo que prometimos, es hoy una realidad. Arajet ofrece conexiones y acerca a nueve países de nuestra red de 11 destinos con tarifas bajas, para que más personas puedan volar por primera vez, visitar amigos y familiares, o hacer turismo en nuestra región”, dijo Pacheco.



Junta de Aviación “en pleno”



A finales de marzo de este año, el pleno de la Junta de Aviación Civil (JAC) conoció la solicitud de Permiso Especial del operador aéreo nacional Sky High Aviation y otras aerolíneas para operar nuevas rutas. En la reunión del pleno, el presidente de la JAC, José Marte Piantini, resaltó que la aviación comercial en la República Dominicana continúa creciendo de forma extraordinaria.



Las rutas solicitadas por Sky High Aviation son Santo Domingo/Aruba /Miami; Santo Domingo/La Habana, Cuba/Managua, Nicaragua; Santo Domingo/Curazao/Miami; Santo Domingo/Alajuela, Costa Rica; Santo Domingo/Santa Lucia, México y Santo Domingo/El Salvador, San Salvador.



En diciembre de 2022, la JAC dio aprobación a la aerolínea dominicana Air Century para que opere las rutas entre Santo Domingo y las ciudades cubanas de La Habana y Santiago, así como las de Santo Domingo-Miami y Punta Cana-Miami. Se informó para entonces que esas rutas permanecerán en operación hasta el 30 de junio de 2023.



Y se agregó que los vuelos Santo Domingo-La Habana se realizarán los martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, mientras que las operaciones en la ruta Santo Domingo-Santiago (Cuba) será los lunes y viernes. Mientras, la ruta Santo Domingo-Miami será operará los jueves, viernes, sábado y domingo, en tanto que la conexión Punta Cana-Miami también tendrá cuatro vuelos a la semana lunes, viernes, sábado y domingo.



Air Century opera esas rutas con aeronaves Airbus 321, con capacidad para 220 pasajeros, según la información que ofreció la JAC.



En otras naciones, como Colombia, los planes de viajes podrían verse un poco estropeados y la demanda frenada por el encarecimiento de los pasajes y de tasas impositivas, que pasó de 5 % a 19 % y las menores expectativas de crecimiento económico en la región.



En Perú, desde 2022 se informó de un encarecimiento el precio de los pasajes aéreos entre 5 % y 10% -aproximadamente- ante el aumento del costo de los servicios de aeronavegación realizados por Corpac. Así lo adelantó a Gestión la Asociación Peruana de Líneas Aéreas. Ese gremio agrupa a 17 líneas aéreas que operan en el territorio nacional peruano.



En Argentina, según datos de diciembre de 2022, los impuestos en vuelos internacionales significan el 53 % del precio de un pasaje que se paga.



En Chile, los pasajes aéreos están entre los ítems que más subieron en 2022 en la canasta que sirve para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



De acuerdo con el boletín estadístico publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en mayo del pasado año el servicio de transporte aéreo subió 21.3%, acumulando 26.2% de aumento durante 2022 y 103.9% en 12 meses.



Una mirada a Venezuela



Desde el 25 de enero de 2022, entró en vigencia en Venezuela el aumento de las tasas de salida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.



Aumentó la tasa de salida que deben pagar los pasajeros en vuelos internacionales con boletos emitidos en moneda extranjera que despeguen desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía de €26.00 a €63.00, lo que representó un aumento de casi 150 %.



Igualmente, aumentó la tasa de salida a aquellos pasajeros en vuelos internacionales con boletos emitidos en moneda nacional que despeguen de Maiquetía. Y elevó además, la tasa de salida aplicable a aquellos pasajeros en vuelos nacionales cuyos boletos hayan sido emitidos en moneda nacional, tanto en vuelos que despeguen de Maiquetía o de cualquier aeródromo o aeropuerto bajo la Categoría “A”.



La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), ha advertido que se puede producir este año una potencial caída en la demanda de los servicios de transporte aéreo.



Lo ha atribuido -si llegara a darse- al impacto de una recesión económica, mezclada con los retos económicos para la operación (del transporte aéreo), especialmente inflación, devaluación y altos costos, que pueden ser barreras a la recuperación de esta industria, que en el 2022 perdió 2 mil millones de dólares en Latinoamérica.



Sobre el tema inflación, para el caso dominicano, la variación mensual en mayo fue de -0.20 %. La inflación interanual medida desde mayo 2022 a mayo 2023 se redujo a 4.43 %, siendo esta la tasa más baja verificada desde julio 2020.



Sin embargo, dentro de una inflación general que va en picada, según la información oficial que suministró el Banco Central, se verificaron aumentos en los precios de los pasajes aéreos, de 3.50 %.



Eliminar el gravamen alivia más



El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ratificó en abril del año en curso la resolución que ordena la eliminación de los 10 dólares que por concepto de tarjeta de turistas se carga en el boleto aéreo a los dominicanos residentes en el extranjero. No es un gravamen exclusivo de las líneas aéreas nacionales a las que se refiere este artículo periodístico. Cuando esas empresas nacieron, esa carga estaba hacía muchos años fijada.



Con la ratificación de la resolución, el TSA rechazó una solicitud de medida cautelar incoada por las líneas aéreas, para que se suspenda la resolución de septiembre de 2022 que les ordenó hacer las adecuaciones en sus sistemas informáticos con el fin de que sea eliminado el referido cargo. El gobierno ha prometido crear las condiciones para que viajar desde y hacia el país sea más barato.

El turismo es uno de los pilares de la economía de República Dominicana.

La cifra que sobrepasó el medio centenar histórico

En 2022 el total de Acuerdos de Servicios Aéreos suscritos por el país en su historia era de 71, pero este año se han agregado otros, como el logrado con Ecuador, que permite que las líneas aéreas puedan crear nuevas rutas de vuelos, además de contribuir a la reducción en los precios de los pasajes aéreos, entre otros beneficios.



Ya existían convenios aéreos, enmiendas y memorándum de entendimiento con España, Costa Rica, Guatemala, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y el Estado de Qatar. Esos instrumentos fortalecen las relaciones aerocomerciales como país y flexibilizan las operaciones aéreas con miras a expandir el sector de la aviación civil comercial hacia nuevos mercados.

Datos que usted debe conocer

1.4%

Fue el crecimiento experimentado por la economía de República Dominicana en el primer trimestre de 2023.

16.3 millones

Es el número de pasajeros o más, que se espera transporta en entradas y salidas por la vía aérea.

La sinergia

Las instituciones públicas vinculadas al turismo-aviación y el sector privado, vía Asonahores, trabajan en unión.