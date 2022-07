La Dirección de Impuestos (DGII) reconoció ayer a nueve contribuyentes de la regiónEste del país por tener un perfil de riesgo con altos niveles de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y una trayectoria valiosa aportando al crecimiento económico nacional.



El acto estuvo encabezado por el titular de la DGII, Luis Valdez Veras, quien destacó que estos reconocimientos son parte del eje de cercanía de la actual gestión tributaria, la cual no está para perseguir a nadie, sino para acompañar y asistir a los contribuyentes sin desmedro de sus atribuciones.



Los contribuyentes reconocidos fueron Grupo Marba Dominicana SRL, de Bávaro; Farmacias Elsa María, del El Seibo; Agencia Hungo, de Hato Mayor; Cooperativa de Ahorros y Crédito del Progreso, de Monte Plata; Enrique Motors, de Higüey; Cerámica El Almacén y Clínica de Medicina Familiar Dr. Franklin Peña SRL, de San Pedro de Macorís.



También se reconoció a Mayol & co., Tejidos del Sol y a Eco Planeta Caribe como Facturador Electrónico. “No concibo que un contribuyente que cumpla con el 98 por ciento de los indicadores, la DGII venga con una fiscalización a cada momento”, dijo Valdez Veras.



Y agregó: “Ustedes son socios de la institución”. Señaló que la DGII trabaja con el perfil de riesgo de cada contribuyente para un tratamiento adecuado y que próximamente podrán acceder al mismo a través de su Oficina Virtual y ver en que está fallando e introducir sus mejoras con apoyo de la institución.



Valdez Veras reconoció el cumplimiento responsable sobre todo en este momento de crisis económica global, pese a la cual se ha logrado mantener las metas de recaudaciones y además con excedentes en las estimaciones.



Exhortó a los reconocidos a mantener su perfil, puesto que la DGII no dejará de cumplir con el mandato de ley.



Igualmente, recomendó a los empresarios sumarse a la Facturación Electrónica en este plazo voluntario, pues se trata de una modalidad con muchas ventajas en la gestión tributaria, además que la DGII cuenta con el Facturador Gratuito para aquellas empresas que no cuenten con el sistema.

Representación de las provincias de la zona

Junto a Valdez Veras estuvieron la gobernadora de la provincia La Romana, Jackeline Fernández, Julia Mery Vásquez, gobernadora de la provincia Hato Mayor, el senador de la provincia La Altagracia, Virgilio Cedano, y Camilo Alvarado, administrador local, Bienvenido Santana Güílamo, presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Transmisión Eléctrica.