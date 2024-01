Un estudio destaca desafíos y estrategias clave para dar paso la transición hacia vehículos eléctricos a nivel local

República Dominicana aún se encuentra en el inicio de la transición hacia los vehículos eléctricos. En esta fase, lo más importante es aplicar los requisitos básicos de seguridad a las regulaciones existentes. Las tecnologías más sofisticadas, como la carga inteligente, solo deberían añadirse en una fase posterior.



Así lo establece el estudio “Regulaciones y Consideraciones Técnicas para la Electromovilidad en República Dominicana, Informe explicativo”. Es uno de los estudios realizados por el Proyecto Transición Energética, las Cooperaciones Triangulares y Proyecto DeveloPPP



El informe resalta los aspectos cruciales para comprender esta transición. Indica que en un futuro a mediano y largo plazo (2030 en adelante), los vehículos eléctricos tendrán un impacto considerable en la red eléctrica de República Dominicana; sin embargo, en el corto plazo el impacto seguirá siendo bajo. “Por tanto, todos los aspectos anteriores deben ser monitoreados, pero todavía no es necesario exigir a las estaciones de carga que presten servicios auxiliares. Por ahora, basta con considerar la electromovilidad como una carga convencional no controlable”, dice la publicación.



Y cita tres excepciones a tener en cuenta: los desbalances de fase no deben superar un límite establecido; las estaciones de carga deben proporcionar apoyo básico para la restauración de la red, y que las estaciones de carga de corriente continua deben ser capaces de proporcionar control de voltaje y frecuencia.



De acuerdo con los datos, la incorporación de los vehículos eléctricos a la red eléctrica puede provocar una sobrecarga de los activos de la red. Los vehículos eléctricos se cargan principalmente durante la noche, al final de la jornada laboral. Por tanto, el pico nocturno existente aumentará aún más.



La publicación plantea que las estrategias de mitigación del impacto en la red dependen de la curva de carga diaria, del crecimiento anual de la demanda eléctrica y de los vehículos eléctricos considerados. Por ejemplo, en los países industrializados, el consumo anual de electricidad está disminuyendo, debido a las mejoras de eficiencia y a la desindustrialización. Las tecnologías de redes inteligentes son especialmente útiles para diferir los costos de expansión desplazando los picos de demanda. En el caso de la carga de vehículos eléctricos, un retraso de unas pocas horas en la noche suele ser suficiente para mantener la estabilidad de la red, debido a que la carga de la red es más baja durante la noche.



La situación es diferente en los países en desarrollo, explica el informe. El crecimiento de la carga anual a menudo resulta en una expansión prematura de la red, incluso sin la carga de vehículos eléctricos. Las normas de planificación de la expansión de la red deben tener en cuenta el crecimiento previsto de la carga durante el funcionamiento, incluida la carga de los vehículos eléctricos.



En la investigación se hace referencia al Programa de Transición Energética (PTE), que es ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en el marco del Proyecto Transición Energética, por encargo del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (International Climate Initiative IKI).



Una rueda y la otra



Los vehículos eléctricos de dos ruedas han experimentado un rápido crecimiento en las ventas totales de vehículos en muchos países de ingresos bajos y medios. Son ideales en climas cálidos con requisitos de autonomía de conducción limitados. Son muy apropiados para República Dominicana, según el estudio.



Con la proyección actual de adopción de vehículos eléctricos para República Dominicana, se puede esperar que el consumo nacional de electricidad aumente entre un 3 y un 6 % para 2030, como resultado de la electromovilidad; un valor que se puede manejar bien desde el punto de vista energético. Se espera que los automóviles y autobuses eléctricos tengan el mayor impacto en la red dominicana a corto y mediano plazo. Los cargadores de corriente alterna y continua desempeñarán roles importantes, alineados con estándares internacionales como IEC 62196 Tipo 1 y CCS1.



IEC 62196 Tipo 1 y CCS1 son estándares internacionales utilizados en la industria de vehículos eléctricos para definir los conectores y protocolos de carga. IEC 62196 Tipo 1 se refiere a un estándar para los conectores de carga de vehículos eléctricos en América del Norte y Japón. Es conocido como el conector SAE J1772 en América del Norte y como el estándar Tipo 1 en otros lugares. Este estándar define el conector utilizado para cargar vehículos eléctricos y los protocolos de comunicación entre el vehículo y el cargador.



CCS (Combined Charging System) es un estándar que combina la carga de corriente continua (DC) y corriente alterna (AC). CCS1 se refiere específicamente al tipo de conector utilizado en América del Norte que combina la carga rápida de corriente continua con la capacidad de carga de corriente alterna.

Períodos de electricidad y mucho más economía

El informe destaca la relevancia de las tarifas por tiempo de uso para incentivar a la vez el uso de períodos de electricidad más económicos. Se proyecta que la carga bidireccional y las baterías de reserva en las estaciones de carga serán fundamentales para manejar los límites de suministro de energía.



El documento subraya la necesidad de actualización en la regulación para facilitar la venta de electricidad a través de agentes externos y establecer un registro nacional de estaciones de carga. La electrificación del transporte se posiciona como piedra angular para abordar la crisis climática. Para el 2100, si no se controlan las emisiones de gases de efecto invernadero, los fenómenos meteorológicos extremos aumentarán.