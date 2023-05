Email it

Washington. La Reserva Federal estadounidense inició una reunión para decidir si continúa subiendo los tipos de interés para contener la inflación, en un contexto de alta inestabilidad bancaria tras un nuevo episodio crítico protagonizado por el First Republic.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, informará el miércoles de la decisión que, según adelantan los analistas, supondrá un alza de 25 puntos básicos y situará a los tipos en una horquilla de entre el 5 y el 5.25 %.



En caso de confirmarse, esta será la décima subida de tipos consecutiva desde que el regulador inició la serie de alzas en marzo del año pasado, y podría ser la última antes de hacer una pausa, ante la inestabilidad del sistema bancario.



“Ante la preocupación por la estabilidad financiera, es probable que la Fed haga una pausa tras su decisión de mayo”, señala en un reciente informe la economista senior de la gestora de inversiones Federated Hermes, Silvia Dall’Angelo.



Su estimación apunta hacia una subida de 0.25 puntos porcentuales, la misma que estima el economista jefe en AXA IM, Gilles Möec.



“Esperamos una última subida preventiva de 25 puntos básicos, pero el verdadero debate de los próximos meses será cuánto tiempo habrá que mantener esta postura”, apunta en otro comentario publicado recientemente.



Las palabras de Powell serán por tanto fundamentales, señala Möec, para ver si la Fed “se compromete a no volver a subir los tipos” o “si simplemente se limita a afirmar que seguirá dependiendo de los datos”, como ha hecho hasta ahora.



En su anterior reunión, en marzo, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, en inglés) decidieron subir solo un cuarto de punto los tipos, ante la incertidumbre desatada por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y el rescate del First Republic Bank. Aunque las causas de la quiebra son extensas, la investigación sobre lo sucedido apunta a que su situación financiera empeoró por la política monetaria del organismo.