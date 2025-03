El Conep advierte sobre desafíos económicos existentes y propone medidas para que se fortalezca el empleo en RD

El sector empresarial dominicano considera fundamental fortalecer la productividad y reducir la informalidad como ejes clave para el desarrollo económico y la mejora de los salarios reales.



En la entrevista especial de elCaribe y CDN con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, se abordaron temas cruciales como el reciente aumento salarial, la necesidad de modernizar la legislación laboral y los desafíos del país en su camino hacia un mayor crecimiento.



Marranzini destacó que el sector privado ha cumplido con su responsabilidad en el Comité Nacional de Salarios (CNS), y lograr en esta ocasión el mayor aporte al salario real de los últimos acuerdos. “El sector privado acudió de forma responsable y coherente a la revisión de los salarios mínimos, considerando las circunstancias marcadas por la pandemia, la inflación y los esfuerzos por su control”, expresó.



En compañía de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, y Julio Virgilio Brache, primer vicepresidente, Celso Juan subrayó que el aumento del 20% acordado representa un esfuerzo significativo para equilibrar las necesidades de los trabajadores con la capacidad de las empresas. Ese 20% que refiere llegará de forma dividida: un 12% a partir de abril de este año 2025 y 8% desde febrero del 2026.



El dirigente empresarial enfatizó que no se trata solo de ajustar el salario mínimo, sino de crear condiciones para mejorar los ingresos de manera sostenible. Para ello, resaltó la importancia de la productividad y la capacitación del recurso humano. “El país ha avanzado y se encuentra en la categoría de renta media. La clave está en generar mayor valor agregado, atraer inversiones y diversificar la actividad económica”, explicó Marranzini.



Uno de los principales desafíos señalados por el Conep es la alta tasa de informalidad laboral, que ronda el 57%. Celso Juan Marranzini advirtió que la actual dinámica salarial no toma en cuenta a este sector, y deja fuera a una parte importante de la población trabajadora. “Es insostenible mantener una informalidad tan elevada. Debemos trabajar en un pacto que permita la formalización de empresas y brinde acceso a seguridad social, pensiones y salud a quienes hoy están desprotegidos”, indicó.



En ese contexto, el Conep considera que la modernización del Código Laboral es un paso necesario. Marranzini recordó que la normativa vigente tiene 33 años y no refleja los cambios tecnológicos ni las nuevas dinámicas del mercado. “No se trata de eliminar derechos adquiridos, como la cesantía, sino de adecuar la legislación para que las cargas laborales no sean un freno para el crecimiento y la mejora salarial”, afirmó.



El dirigente también hizo referencia a la composición del tejido empresarial dominicano, donde el 98.5% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas operan en la informalidad. Enfatizó la necesidad de crear condiciones para que estas empresas puedan ser más competitivas y acceder a mercados internacionales. “Debemos abordar estos temas de manera integral, no solo desde la coyuntura del salario mínimo, sino con una visión de largo plazo”, señaló.



Otro punto abordado en la entrevista fue el funcionamiento del Comité Nacional de Salarios. El Conep aboga por fortalecer este organismo para que los procesos de revisión salarial sean más predecibles y eficaces. “No puede verse solo como una confrontación entre quienes quieren pagar menos y quienes buscan ganar más. Se trata de encontrar un equilibrio que brinde certeza y mejores condiciones para todos”, puntualizó.



Sobre el ámbito internacional, la entrevista también abordó el impacto de la nueva administración de Donald Trump en la economía dominicana. Marranzini consideró que el regreso del gobernante norteamericano a la Casa Blanca puede representar oportunidades para el país. “Si a la economía estadounidense le va bien, a la nuestra también. La relación bilateral ha sido históricamente sólida, y debemos ser inteligentes para aprovechar las oportunidades que puedan surgir en el comercio y la inversión”, afirmó.



El empresario mencionó la importancia del nearshoring y el friendshoring, estrategias que podrían fortalecer la posición de República Dominicana como un destino atractivo para la relocalización de empresas. “Debemos continuar mejorando nuestra infraestructura y capacitando el capital humano para atraer nuevas cadenas de suministro y actividades económicas que impulsen el crecimiento sostenido en las próximas décadas”, indicó el empresario en la conversación.



El nearshoring es una estrategia comercial que se traduce al español como “relocalización”. Consiste en trasladar parte de la producción de una empresa a un país cercano a su mercado.



Friendshoring se refiere a trasladar la producción o los servicios a países con los que se tienen buenas relaciones políticas y económicas, en lugar de depender de naciones con las que se pueden tener tensiones. Esto busca asegurar la estabilidad y evitar riesgos por conflictos internacionales.



En el tema del sector energético, el Conep destacó los avances en diversificación de la matriz de generación, incluyendo el desarrollo de energías renovables y el uso de combustibles más eficientes como el gas natural. No obstante, Marranzini advirtió que la distribución sigue siendo el principal reto del sistema eléctrico, generando pérdidas y afectando el presupuesto nacional. “Las inversiones en generación han sido significativas, pero es urgente abordar la problemática de la distribución para reducir el déficit del sector y mejorar la eficiencia del sistema”, concluyó.



Además, se destacó la necesidad de continuar desarrollando infraestructura moderna para facilitar el crecimiento empresarial y la atracción de inversiones extranjeras. “El crecimiento económico requiere no solo de reformas laborales y mejoras salariales, sino también de un entorno propicio para los negocios”, agregó Marranzini, y subrayó la importancia de la estabilidad macroeconómica y de incentivos adecuados para la inversión privada.

La parte de digitalización y su nivel de importancia

Marranzini también destacó la importancia de la digitalización empresarial en la era moderna. Explicó que las empresas deben adaptarse a las nuevas tecnologías para ser más competitivas y eficientes. Señaló que, además de la capacitación, se debe promover la innovación en todos los sectores productivos del país. “El futuro de la economía dominicana depende de nuestra capacidad para adoptar las nuevas tendencias tecnológicas y mejorar la infraestructura digital. Esto permitirá generar empleo de calidad y mantener un crecimiento sostenido”, concluyó el presidente del Conep, haciendo énfasis en la necesidad de políticas públicas que apoyen la transformación.