A nivel nacional hay 101 concesiones en explotación, tres de ellas son del área metálica; educar en el tema es un reto

La industria minera se ha comportado como un motor importante en la economía dominicana, y se da por hecho que continuará así.



La certeza viene a partir de nuevos prospectos, proyectos, y la reserva minera que se tiene evaluada, de unos que están en operación y otros que entrarán en producción. Las investigaciones que se hacen de nuevos recursos naturales mineros, ofrecen una señal de que se tendrá minería por décadas para que el país continúe desarrollándose.



En República Dominicana hay 101 concesiones en explotación y de ellas tres son del área metálica. En términos generales, en la minería del país hay tres modelos de producción: metálica, no metálica y la de materiales de construcción



En la metálica están Pueblo Viejo-Barrick Gold, Falconbridge y Cormidom y hay otros prospectos, que son proyectos evaluados y que están en espera y hacen sus trabajos de investigación. En este caso, es para metales.



Pero la mayoría de las concesiones mineras en el país son del ramo no metálico. A nivel nacional solo se produce oro, hasta ahora, en Pueblo Viejo, Cotuí, que es una mina polimetálica. Una mina es polimetálica cuando contiene depósitos de múltiples metales en su interior.



En contraste con una mina de un solo metal, como una mina de cobre o una de oro, una polimetálica contiene una variedad de minerales metálicos de valor económico. Cormidom extrae cobre y zinc y Falconbridge siempre ha explotado hierro y níquel.



En general, de las 98 concesiones restantes, que son no metálicas, hay 89 que producen. Las hay de yeso, de sal, de arcillas industriales, calizas, carbonato de calcio, mármoles, larimar, ámbar y travertinos, entre otros. Algunas de las concesiones que aún no operan están en espera del permiso ambiental.



El ingeniero en Geología y Minas Rolando Muñoz Mejía, director general de Minería, en conversación con el periódico elCaribe y con el programa 55 Minutos, que conduce Julissa Céspedes por CDN, canal 37, asegura que uno de los retos de la industria minera tiene que ver con la educación.



“Ha faltado educar más específicamente hacia qué es la minería y cuáles son sus aportes. Uno de los trabajos que hemos hecho, desde que llegamos a la institución ha sido ese… Hemos visitado todas las regiones donde hay proyectos mineros importantes. Nosotros tenemos un programa de visitas a colegios y escuelas públicas para empezar a educar a los niños sobre lo que es la industria minera, porque sin la industria minera no hay desarrollo, no hay avances”, dice Muñoz en el abordaje de la cuestión.



Y para sustentar su planteamiento –sobre lo vital que resulta la minería para el desarrollo- citó el caso de las tecnologías y la inteligencia artificial.



“Usted me dice que vamos a cambiar el sistema eléctrico… la matriz, y supongamos que no vamos a utilizar hidrocarburos. Yo se lo acepto, pero si vamos a utilizar la fotovoltaica, la eólica y la hidráulica, entonces debo decirle que todos los elementos de construir una presa son mineros”, apunta.



Y agrega: “Los elementos para almacenar los grandes transformadores, en el caso de la fotovoltaica y las grandes baterías, son minerales. Pero la red de distribución de la energía para que llegue a la casa y a un estudio de televisión, como este de CDN, son todos minerales”.



Desde su punto de vista, la minería es el motor del desarrollo, transversal al desarrollo de la humanidad. Defiende el tema a “capa y espada”, pero dejando claro que la actividad minera debe ser responsable y cumplir con los parámetros de no ofensa al medio ambiente.

A veces hay “medio discurso”



Rolando Muñoz está en sintonía con otros entendidos en la materia, en el sentido de que al tocar el tema minero, muchas veces se hace un relato a medias, se cuenta “solo la parte que se quiere vender como negativa”, sin que lo sea, per se.



Reconoce que también se tiene que exigir a las empresas y a los gobiernos que se dedican a hacer minería, que lo hagan de forma responsable y acorde con el medio ambiente. “A lo que nos referimos es a que se le compense al medio ambiente. Y eso las leyes de República Dominicana lo establecen. Usted no puede realizar ninguna operación minera si no tiene una licencia ambiental, con un compromiso de lo que usted hará ahí; cómo lo hará y cómo va a dejar la operación después que usted termine”, sostuvo.

Rolando Muñoz asegura que ya pasó el tiempo en que se trabajaba minería sin las condiciones y estándares que hoy existen, aunque sí había conciencia medioambiental “porque aquí ha habido ambientalistas desde el nacimiento histórico”.



“No había normas escritas sobre lo que se tenía que cumplir. Se les podía exigir cosas y ellos (las empresas mineras) cumplían cosas, pero no había una ley que indicara las recomendaciones que debían acatarse”, rememora.



Desde finales de 1980 hubo algunos cambios, con una dirección nacional (de Foresta), inclinada a lo forestal, y luego se dio otro salto a partir de 2000, porque se cuenta con un código ambiental. Es la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 64-00, promulgada el 18 de agosto del 2000. La Dirección de Minería nació antes, en 1967.



Muñoz Mejía maneja al dedillo el tema; es egresado de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco) y ha realizado distintos estudios, entre ellos Desarrollo de la Industria de Mármol, Geofísica en Tercera Dimensión, Minería Metálica y Aprovechamiento en Aguas Subterráneas. Ha sido catedrático en varias universidades dominicanas, entre ellas, la propia Uteco, de la que es egresado, y el Instituto de Ciencias Exactas, impartiendo sus saberes en las áreas de geología, hidrología, geología estructural, estratigrafía del Caribe, mecánica de suelo y evaluación de proyectos de tesis.



¿Por qué no hay discusiones reales sobre lo que sí es bueno y lo que no, en las comunidades donde se van a emitir permisos de explotación minera?, se le pregunta a Muñoz Mejía, y se le citó el caso del proyecto Romero, en la provincia San Juan. Parte de su respuesta es que “como Romero hay muchísimos proyectos en el país, pero lo que ocurre es que ya Romero tuvo la suerte de identificar, valorar y medir un recurso y ya se tiene un recurso medido”. Eso que dice Rolando Muñoz significa que ya se sabe qué hay y cuánto hay (en metales).



Romero será una mina polimetálica, va a explotar oro, plata y cobre. Está diseñada para ser una explotación subterránea. Que una operación sea subterránea o que se trabaje a cielo abierto no depende ni de gobiernos, ni de geólogos como tales, depende de cómo se encuentre la geometría del yacimiento

Rolando Muñoz Mejía, director de Minería.

“Las comunidades deben beneficiarse”

El Gobierno ha dicho que fomenta la participación de las comunidades, de los beneficios que generan las mineras a la región donde se desarrollan las explotaciones y hacer la transformación obligatoria del recurso minero no renovable, en el desarrollo humano integral. Muñoz Mejía lo reafirma.



En República Dominicana existe una disposición legal conocida como “5 por ciento” que establece que las empresas mineras deben destinar el 5% de sus ventas netas anuales para fines de desarrollo local. Ese porcentaje va a los cabildos o ayuntamientos de las localidades donde se realiza la actividad minera. El propósito de esa disposición es asegurar que las comunidades locales que albergan actividad minera se beneficien económicamente y tengan recursos adicionales para invertir en proyectos de desarrollo local, que pueden ser infraestructuras, programas sociales, educación, salud, servicios comunitarios y otras iniciativas.



En el caso de Sánchez Ramírez, se cuenta con el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros (Fomisar), que administra el dinero que recibe la provincia proveniente del contrato especial pactado entre el Estado y Pueblo Viejo Corporation, y de aplicación de la Ley 64-00.



Según la Ley 91-05, de los recursos que recibe la provincia de la explotación minera, a Uteco le corresponde 5%. El resto se distribuye en un 40% entregado a Cotuí, por ser municipio cabecera. Otro 40% es dividido equitativamente, basado en densidad poblacional para los demás municipios (Fantino, La Mata y Cevicos). 10 % lo recibe el distrito municipal Zambrana, por estar ubicada la mina en esa localidad. La provincia Monseñor Nouel es beneficiada con el 10 % de los fondos.