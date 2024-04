El ministro de Economía, Pável Isa Contreras, sostuvo que los cuidados son un derecho y una responsabilidad compartida y deben ser provistos de forma equilibrada entre el Estado, el mercado, la sociedad y la familia, tanto hombres como mujeres.



Por esta razón, indicó, expandir la política de cuidados se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la política económica y social del Gobierno dominicano entre 2020 y 2024.



“Con la puesta de la Política Nacional de Cuidados, República Dominicana se ha posicionado con una marca distintiva para la región. En particular, el país aporta una innovación hasta ahora única en la región, como lo es el hecho de incorporar las políticas de cuidados en las políticas de reducción de las desigualdades y la pobreza en el marco de una estrategia de desarrollo”, expresó el economista e investigador.



De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, planteó que la inversión en la economía de cuidados puede apoyar el avance hacia economías y sociedades más inclusivas desde el punto de vista de derechos e igualdad.



“Estimaciones globales señalan que no invertir en cuidados puede generar una pérdida anual de hasta 290,000 millones de dólares de aquí a 2030 en países desarrollados, con un impacto a menor escala, pero de igual importancia en economías como la nuestra”, expuso.



Expansión de servicios públicos



Al presentar el estudio, la directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Rosa Cañete, afirmó que invertir en la política de cuidados es fiscalmente viable y altamente eficiente, ya que genera importantes encadenamientos económicos y sociales. “Invertir en expandir la política de cuidados es una buena decisión tanto en términos de crecimiento económico como de bienestar social, puesto que genera capacidades y no dependencias”, enfatizó.