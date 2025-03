La Federación Nacional de Porcicultores informa que del tema hablará mañana en una rueda de prensa en la JAD

La Dirección General de Ganadería aseguró ayer que el brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una parte de la zona norte del país está bajo control, a pesar de la creciente preocupación de algunos sectores.



El director general de la institución, Abel Madera, le dijo a elCaribe que la situación actual, sobre todo en la zona de Dajabón, es un tema que ha sido utilizado por algunos actores políticos para generar alarma, cuando en realidad se trata de una enfermedad endémica, y que por consiguiente no afecta a los humanos.



Para contextualizar la situación, explicó que la PPA no es nueva en la República Dominicana, pues lleva cuatro años circulando en el país desde que se detectó en 2021. De acuerdo con el funcionario, la enfermedad tiene características propias de las afecciones endémicas, lo que significa que no se trata de una emergencia, sino de una situación que puede experimentar variaciones en su incidencia, como ocurre, por ejemplo, con enfermedades como el dengue en las personas.



“Al igual que otras enfermedades endémicas, como el dengue, la PPA tiende a presentar picos y caídas de casos, lo que es normal en su curso. En un momento determinado, el virus baja un poco, y en otro momento sube”, explicó. En ese sentido, resaltó que, aunque en distintos espacios se ha hablado de un rebrote, este es solo una fase de la enfermedad, que se encuentra controlada.



Dijo que la Digega ha implementado medidas para mitigar los efectos del brote, como el control del movimiento de los animales y la instalación de nuevas brigadas de control, así como la mejora de los puestos de control en puntos estratégicos como Navarrete y el cruce de Pajón.



Abel Madera detalló que Ganadería no era la institución a cargo de la gestión de la PPA hasta hace poco más de 15 días. Anteriormente, el manejo de la enfermedad estaba a cargo de un mando de incidencias.

Preguntado por elCaribe sobre los posibles efectos económicos que pudiera haber causado la presencia de la PPA, recordó que el gobierno ha estado compensando a los productores afectados, cubriendo los cerdos que han muerto como consecuencia de la enfermedad. Este apoyo, según explicó, ha sido fundamental para aliviar la situación de los productores y evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis económica para el sector porcino. Las estadísticas que maneja el director de Ganadería indican que durante el último año, aproximadamente 234 productores se vieron afectados por la PPA, lo que implicó el sacrificio de una cantidad de cerdos. Este sacrificio se ha acompañado de una compensación económica por parte del Gobierno, con el fin de mitigar las pérdidas económicas de los productores. Expresó que “a lo largo de este proceso”, la Dirección General de Ganadería ha mantenido un monitoreo constante, ha tomado hasta 600 muestras diarias en más de 400 granjas tanto pequeñas como grandes para verificar la presencia de la enfermedad.

Cuando se le preguntó sobre la fuente de los contagios, Madera explicó que, si bien las primeras semanas del brote afectaron a algunas granjas comerciales medianas, la mayoría de los casos recientes proviene de traspatios, donde los cerdos no reciben un control adecuado en términos de alimentación y bioseguridad. “Las granjas que dan alimento controlado tienen menos posibilidades de que les llegue la enfermedad”, explicó. Además, señaló que los desechos de comida (que suelen dar algunos productores de traspatio a sus animales, no así en las granjas comerciales) son uno de los principales factores de riesgo, porque pueden ser una vía de transmisión del virus.



La Dirección General de Ganadería ha intensificado los esfuerzos para educar a los productores en la importancia de la bioseguridad. Madera mencionó que, junto con el Banco Agrícola, se han creado programas de financiamiento y donaciones para ayudar a los granjeros a implementar medidas de bioseguridad en sus instalaciones, con el fin de evitar que el virus llegue a sus granjas comerciales.



El periódico elCaribe también consultó a Miguel Olivo, presidente de la Federación Nacional de Porcicultores, para conocer la perspectiva de los productores privados sobre el estado de la enfermedad. Olivo, que prefirió no emitir una opinión inmediata, indicó que el gremio se pronunciaría sobre el tema en una rueda de prensa programada para mañana miércoles, en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Aunque no ofreció detalles sobre la posición de la federación, que se vaya a dar una rueda de prensa es un claro indicativo de que la situación está siendo evaluada con cautela desde el sector privado. “En la federación están agrupadas las asociaciones, las cooperativas de productores y los propios productores. Entonces, cuando fijemos posición vía la cooperativa, está hablando el sector completo (…) indicó”, en una conversación telefónica con este diario.



¿La población y el país deberían alarmarse con lo que viene ocurriendo… sobre esto que viene difundiéndose de la PPA; está en peligro la población animal? le pregunta elCaribe al director de Ganadería. “No se trata de una emergencia y no era necesario que la población se alarmara. Una enfermedad endémica, por definición, no es una emergencia, sino una condición que ya está presente de manera constante en el país. No hay por qué alarmarse”, insistió. Dejó claro que el gobierno trabaja para reducir la incidencia de la enfermedad.



En cuanto a Dajabón, uno de los puntos geográficos desde donde se ha actualizado más recientemente lo que ocurre con la PPA, Abel Madera aseguró que el gobierno está comprometido con la recuperación de los productores que han podido verse afectados y que las acciones tomadas hasta ahora buscan minimizar las pérdidas y controlar la propagación de la enfermedad.

