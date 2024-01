Abinader llama a convertir nación en potencia turística; Miches será promovido como el nuevo destino en 2024

Con la llegada de 10 millones 306 mil 517 visitantes, -más de la meta establecida-, cerró la República Dominicana el pasado 2023.



De esos 10 millones 306 mil 517 visitantes que pisaron suelo dominicano durante los doce meses del pasado año, 8 millones 058 mil 670 llegaron al país por la vía aérea y los 2 millones 247 mil 847 restantes mediante cruceros. Con ello, se registró un crecimiento superior al 36 por ciento con relación al año 2019 antes de la pandemia, y se sobrepasó la meta establecida de los 10 millones de turistas que desde hace años se tenía propuesta esta nación.



Los datos fueron ofrecidos ayer durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader junto al ministro de Turismo, David Collado, en el cual, ambos afirmaron, que todo esto ha sido el resultado del trabajo realizado entre el sector público y privado desde el año 2020 cuando decidieron unirse para levantar al sector que mueve la economía dominicana.



Con planes establecidos para que este 2024 sea mejor, el presidente Luis Abinader afirmó ante los empresarios del sector que, al quedar demostrado que ha valido la pena el esfuerzo y el empeño que se ha puesto en el área, “todavía es el mejor momento para invertir”.



Al pronunciar un discurso en la actividad, el mandatario llamó a todos los actores involucrados en este sector a seguir avanzando para convertir a la República Dominicana no solamente en una potencia de clase mundial, sino en la primera potencia turística de toda la región.



Convencido de ello, Abinader aseguró que el país actualmente está en un camino de crecimiento, cuenta con más reconocimiento de la comunidad internacional y tiene un mejor control en elementos como la seguridad, ya que diversos estudios muestran a la República Dominicana como una de las naciones que mejor protegen a sus turistas.



En 2024, Miches como destino



Como planes inmediatos, el jefe de Estado mencionó como el nuevo punto turístico a explotar a Miches, situado en la provincia El Seibo, cuyo destino será promovido este año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Indicó que anteriormente las asociaciones de Miches le requirieron al Gobierno un acueducto, carreteras, un hospital especializado en traumas, obras que han sido entregadas y otras en proceso de construcción. A cambio de esto, los inversionistas han iniciado la construcción de hoteles para el impulso del turismo en la zona.



Ante esto, el mandatario anunció que el Fideicomiso RD Vial, que maneja las carreteras del país, ya está en el proceso de diseño para empezar este año la licitación la construcción de la carretera San Pedro de Macorís que llevará directo hasta Miches y ahorrará al visitante casi dos horas de viaje.



Perdernales y su despegue



Al resaltar los logros en el turismo en el 2023, Abinader refirió lo ocurrido en Cabo Rojo, Pedernales, donde llegó el primer crucero al nuevo puerto.



Sobre este aspecto, reiteró la posibilidad de crecimiento en el turismo en todo el país, tras señalar que una muestra de ello es Pedernales, donde a final de este año se abrirá el primer hotel; en febrero de 2025 el segundo y a finales de 2025, dos más hasta llegar hasta los nueve hoteles que está promoviendo la Corporación de Desarrollo de Cabo Rojo junto al Gobierno y del sector privado.



“Y como vimos también, el desarrollo creciente en la parte de cruceros de Pedernales, es que ellos dijeron que para 2025 planifican y proyectan 1 millón de turistas lleguen a Cabo Rojo por la vía de los cruceros”, refirió.



Desarrollo en la capital y construcción centro convenciones



Entre los proyectos para este 2024 en el área del turismo, el presidente de la República mencionó que también está incluida la capital, donde se prevé convertir la Ciudad Colonial en una zona temática y de más museos y así duplicar el 8 % de turistas que la visitan.



El gobernante anunció, además, el proceso de licitación para la construcción del Centro de Convenciones de la ciudad de Santo Domingo porque “es algo que ha faltado durante mucho tiempo”. “Estamos abriendo este año tres grandes hoteles de marcas internacionales muy reconocidas pero ese Centro de Convenciones, pues, también es el complemento que esperamos también terminar el próximo año 2025. Nos hemos tardado un poco más porque es un proyecto cuyo objetivo es el relanzamiento de toda la costa norte de la República Dominicana”, expresó.



En el caso de Punta Cana, que fue definida por Abinader como “una locomotora que va sola avanzando a gran velocidad”, se tiene entre los planes de este 2024 ofertas complementarias para los visitantes y para ello, hay un proyecto que busca consolidar esa zona “como un gran destino turístico no solamente de la región, no solamente de sol y playa, sino un destino de deportes, de parques temáticos y un destino también de mucho desarrollo ecoturístico”.



“Estamos muy optimistas con el turismo y les repito, que vamos a acompañar a cada desarrollador para que de manera eficiente y transparente puedan conseguir la permisología, cumpliendo con nuestras leyes”, pronunció.

Cuáles lugares visitan y de dónde vienen turistas

El ministro de Turismo indicó que solo en diciembre pasado llegaron 867 mil 570 turistas al país por la vía aérea, que son 106 mil 635 más que el 2022, lo que representa un crecimiento de un 13 %. Señaló que de los visitantes, 8 millones 058 mil 670 turistas llegaron por la vía aérea al país en el período enero-diciembre, y superan en un 22 % el 2022 y en un 25 % el 2019. Dijo que en ese mismo período de doce meses, los cruceristas sumaron 2 millones 247 mil 172, mientras que solo en diciembre llegaron 327 mil 172, lo que representa un incremento de 45 % respecto al mismo mes del 2022. Los mayores destinos visitados el año pasado fueron Punta Cana con un 42 %, Santo Domingo con 18 %, Puerto Plata con 12 % y La Romana con 11 %. Los principales países emisores de turistas fueron Estados Unidos con un 43 %, Canadá con 16 %, Colombia 7 %, España 5 % y Puerto Rico con un 4 %.