La crisis sobre el gas natural debido a la guerra entre Rusia y Ucrania podría influir en que se aumente la tarifa eléctrica en el país el próximo año.



La advertencia es del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que indicó que aunque República Dominicana ha mantenido estabilidad en cuanto a los precios de producción de electricidad, la presión por el gas natural y los combustibles por parte de Europa “amenaza con que el próximo año podríamos estar enfrentando precios elevados”.



“Yo diría que el país posiblemente no tenga riesgo de desabastecimiento, lo que sí puede tener es riesgo de un poco más cara la energía que se produzca con los combustibles que vamos a conseguir en el mercado internacional”, dijo.



Aumento



Al ser preguntado sobre cuánto podría elevarse la factura eléctrica, Almonte manifestó que todavía no han hecho los análisis, pero que desde el Gobierno hacen los esfuerzos para garantizar que la ciudadanía tenga acceso al servicio con un precio adecuado.



El funcionario precisó que si bien “hemos tenido hasta ahora una gestión bastante estable”, tampoco “vamos a salir completamente ilesos de esta crisis mundial, siendo nosotros un país que no tiene carbón, no tiene petróleo, ni tiene gas natural”.



“Es un país netamente importador que no controla ni puede controlar los precios que se establecen y las consecuencias de la guerra”, sostuvo al ser abordado por la prensa luego de participar en la XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (Camma), que realizó en un hotel de la capital.



Manifestó que a pesar de que hay bastantes países productores de gas natural, no todos tienen la posibilidad para realizar el proceso de importación, almacenamiento y transporte. Es por ello que explicó que los que pueden realizar esto son los “los que dominan el mercado”.



Asimismo, Almonte dijo que uno de los principales problemas con este tema es la demanda por parte de los europeos a raíz de las restricciones que están teniendo del flujo de gas natural desde Rusia hacia los países europeos.



“Un 20, un 15 o un 30 por ciento de crecimiento de la demanda de Europa es demasiado. Estamos hablando de que son grandes países, grandes consumidores y, por consiguiente, se disparan los precios hacia arriba”, destacó



Además, el ministro explicó que a países como la República Dominicana, como también a otros estados del tercer mundo, les es complicado lo relacionado con los combustibles.



“La República Dominicana ha ido desarrollando un parque de generación con gran flexibilidad, porque nosotros tenemos producción basada en carbón, en fuel oil, en gas natural, y tenemos, también un crecimiento cada vez más apreciable de energías renovables”, sostuvo.



En cuanto al tema de la obtención del gas natural, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que además es presidenta del Gabinete Eléctrico, dijo que el Gobierno trabaja en este asunto.



“Estamos haciendo lo que hay que hacer, lo propio, y es buscar que, realmente, nosotros podamos conseguir, como país, tener la cantidad suficiente al mejor precio”, destacó la vicemandataria al hablar con periodistas.

Dice trabajan para un buen abastecimiento

Almonte aseguró que desde el Gobierno se está trabajando para garantizar al pueblo dominicano el abastecimiento pleno de electricidad y un precio que sea adecuado. En cuanto al tema de la obtención del gas natural, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien además es presidenta del Gabinete Eléctrico, dijo que el Gobierno trabaja en este asunto. “Estamos haciendo lo que hay que hacer, lo propio y es buscar que, realmente, nosotros podamos conseguir, como país, tener la cantidad suficiente al mejor precio”, sostuvo.