Desde el personal de limpieza, hasta la seguridad y el manejo de la contabilidad y la nómina se subcontratan

En República Dominicana la tercerización o contratación de empresas para encargarles el desarrollo de una o más partes de la actividad principal del negocio contratante está cada vez más presente en el mercado.



En concreto, el outsourcing (subcontratación, externalización o tercerización) ocurre cuando una empresa contrata a otra para que le realice determinadas tareas y a cambio de eso le paga. De esa forma la primera empresa se libera de esa responsabilidad y puede ocupar su tiempo en otros asuntos. ¿Cuáles son las actividades o funciones subcontratadas en diversos negocios e instituciones dominicanas?… Muchas.



Una parte de ellas son, por ejemplo, las áreas de limpieza, la de seguridad (especialmente en el ámbito privado), la de mantenimiento de residenciales, la parte de mensajería, de contabilidad, de pagos de impuestos, la nómina, call center, “montacargas”, “patanistas”, entre otras.



Las empresas que generalmente utilizan los servicios de outsourcing son las de manufactura de clase mundial, las empresas multinacionales, algunas que tienen ya buen tiempo en el país y otras de reciente instalación.



La tercerización supone que el tercero asuma sus actividades por su cuenta y riesgo; que cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; que sea responsable por los resultados de sus actividades, y que sus trabajadores se encuentren bajo su exclusiva subordinación. En República Dominicana no se tienen actualmente números certeros sobre las operaciones de tercerización de servicios profesionales, tal como ocurre en otras naciones, como Colombia y Perú, pero sí referencias. Numéricamente, falta estudiar más el tema.



Lo que sí queda claro es que la externalización no es un fenómeno nuevo. “Alrededor de 1951 la subcontratación se manifestó en el sector de construcción inmobiliario. En el 1996 las primeras entidades en utilizarla fueron Codetel y el Banco Central, según está expuesto en el “Análisis Costo-Beneficio de implementar la subcontratación, Caso Banco Promerica, período 2015-2016”, un Informe final presentado por Eliana Reyes Olivier y Darlyn Soto Maríñez (Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, año 2017).



Para entonces, de unas 600 empresas que conformaban la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, un 20 % utilizaba la subcontratación en las áreas de reclutamiento, capacitación y nómina.



A modo de referencia, Colombia, por ejemplo, se posicionó al cierre de 2021 como uno de los destinos más importantes en ese ámbito, debido a su estabilidad económica o la solidez de la industria.



De esa forma aparecía primero en la BPO Confidence Index 2021, donde se hace un ranking de los doce principales mercados de ese sector, el de la tercerización de servicios profesionales o Business Process Outsourcing (BPO), donde se incluyen servicios como los centros de atención de llamadas, según informó para entonces Invest in Bogotá.



En ese índice, extraído de encuestas a un centenar de gerentes de compañías BPO, el país andino obtuvo una calificación del 90.9 %, por encima de India, Bulgaria, Sudáfrica y El Salvador, países que también sirven para la tercerización de esos servicios. Todo el sector de la tercerización de servicios genera casi 700,000 empleos en Colombia, de los cuales el 40 % son “contact centers”, industria “generadora de empleo masivo, formal y joven”.



En Perú aproximadamente el 86 % de las empresas ha tercerizado sus servicios, según una publicación del diario Gestión, de julio de 2022.



Una preocupación….



El sector sindical ha dejado ver que sobre el tema en cuestión hay aspectos que le preocupan. Y es uno de los puntos que quiere llevar a la discusión de reforma del Código Laboral. “Hay que hacer lo que se ha hecho en otros países, en los que se ha creado una especie de protección, que evita que una compañía subcontratista pague salarios por debajo de los establecidos en una rama de la economía. Y en el caso dominicano, a veces se paga menos. Queremos evitar una degradación total del tema de trabajo”, han dicho los sindicalistas.



Plantean que en la modificación al Código Laboral se establezca que las empresas no podrán contratar para servicios esenciales a personas mediante el mecanismo de la subcontratación con otras empresas y que solo podrán hacerlo para labores que, como la limpieza y la seguridad, no son de esencial cumplimiento en las labores que esa empresa está desarrollando. “Con cierta frecuencia se observa un montacargas en una empresa, que en definitiva no pertenece a esa empresa a la cual le hace el trabajo”.



El temor es porque cuando ocurre un accidente laboral, no siempre la empresa donde ocurre el evento quiere responder por ello.

Cuando se terceriza se delega una función.

El sector sindical quiere verlo a través del código

El sector sindical tiene quejas inherentes al aspecto de la subcontratación en el Sistema de la Seguridad Social, por un asunto de elusión y evasión, “porque se mudan y se evaden”.



“Hay empresas que tienen un trabajador en dos sitios, pero solo lo registran en uno y con salarios más bajos de lo establecido por ley. El objetivo es pagar menos por esa persona en la seguridad social”, indican las organizaciones sindicales.



El principal beneficio que ofrece un outsourcing de servicios profesionales para la empresa que se vale de él es la reducción de costos. Los reportes que se tienen indican que muchas organizaciones logran optimizar mejor sus presupuestos por proyecto cuando cuentan con la ayuda de empresas tercerizadas y especializadas.