Según un informe del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), las pérdidas totales de energía en el periodo de enero a mayo de 2023 ascendieron al 40.6% de la energía comprada.



Esto significa que por cada 100 gigavatio hora (GWh) de energía adquirida por las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), se perdieron aproximadamente 41 GWh.



Durante este periodo, las EDE compraron un total de 7,028.1 GWh de energía. Sin embargo, de esa cantidad, 2,449.6 GWh no pudieron ser facturados, lo que representó una energía perdida.



Partiendo del analisis del CREES, el cociente entre estas dos cifras resultó en una pérdida de 34.9% del total.



Por otro lado, en el mismo lapso, las EDE lograron cobrar por servicios correspondientes a 4,316.2 GWh de los 4,578.6 GWh que fueron facturados. Esto dejó una diferencia de 262.1 GWh de energía no cobrada, equivalente a un 5.7%. La suma de estas dos porcentajes conformó el 40.6% de las pérdidas totales acumuladas en el periodo mencionado.



El estudio también resalta la importancia de reformar el sistema de distribución de electricidad para reducir la carga financiera que representan las transferencias corrientes destinadas a cubrir los subsidios de las EDE. Actualmente, la distribución de electricidad en manos del sector público limita los incentivos para que las EDE operen eficientemente sin depender de subsidios estatales.



La propuesta se centra en buscar formas de disminuir la necesidad de recursos provenientes de los ciudadanos, ya sea a través de impuestos actuales o futuros endeudamientos.



La reforma en el sistema de distribución no solo aliviaría la carga sobre las finanzas públicas, sino que también promovería una operación más eficiente y sostenible en el sector energético, beneficiando a los consumidores y al país en su conjunto.