La alcaldesa Carolina Mejía realizó cambios en su gabinete municipal para iniciar un nuevo período al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional.



Elizabeth Mateo ha sido designada como secretaria general, Sina del Rosario asumirá el cargo de secretaria técnica, mientras que Alfredo García fungirá como director de Comunicaciones, y Ricardo Ayanes Pérez ocupará la posición de director jurídico.



La nueva secretaria general, Elizabeth Mateo, quien hasta el momento se desempeñaba como directora de Comunicaciones en el cabildo, es abogada y experta en comunicación estratégica. Graduada en derecho Magna Cum Laude de la Universidad Iberoamericana (Unibe), posee una maestría en Alta Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con el Instituto Nacional de Servicio Público de Francia.



Con una destacada formación internacional, incluyendo estudios en Gestión Pública, negociación y comunicación persuasiva en Georgetown University, Barna, IESE Business School y la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard.



Además de su reconocida carrera política y más de 14 años de experiencia, ha sido galardonada por su activismo social, recibiendo premios como el Junior Chambers International (JCI) Dominican Republic Chapter- Women Award on Government and Public Affairs, el premio Esquina Joven del Periódico HOY en asuntos políticos, así como la distinción como finalista a Mujer del Año en el premio otorgado por el periódico Diario Libre.



Sina Del Rosario cuenta con una destacada trayectoria de más de 25 años de experiencia en la administración pública, con experiencias en el Gobierno nacional y local, en áreas de gestión y fortalecimiento institucional, coordinación interinstitucional, cooperación internacional, planificación urbana, territorial y estratégica. Graduada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), mención de honor “Magna Cum Laude” en 1988 y grado de Maestría de la Universidad McGill (Canadá) en 1992, encauzado a Asentamientos Humanos y Programas Habitacionales de Bajo Costo. Es colegiada Codia y miembro de la Sociedad de Arquitectos SARD.



Desde septiembre 2020 a diciembre 2023 fungió como asesora externa para la Alcaldía DN desde varios programas de cooperación y acuerdos interinstitucionales.



De igual manera, Alfredo García, nuevo director de Comunicaciones, es Relacionista Público y Estratega de Comunicación Política, y CEO de la agencia de comunicación y estrategia García Mena & Asociados. Con una trayectoria de 14 años en comunicación estratégica, García ha asesorado a importantes figuras políticas, empresas privadas e instituciones gubernamentales.



Ricardo Ayanes es graduado de UNIBE. Desempeñó los cargos de sub consultor y consultor jurídico del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República, en el período 2000-2004.