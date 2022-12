El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el turismo dominicano sigue alcanzando cifras récords “extraordinarias” al lograr la visita de casi 7.5 millones de personas en los primeros once meses de este año, generando, además, US$7.8 millones en divisas.



Las cifras estimadas ofrecidas por el funcionario deberán ser confirmadas por el Banco Central más adelante.



En su tradicional conferencia de prensa mensual para dar los resultados del comportamiento del sector, el funcionario informó que en el mes pasado fue el mejor mes de noviembre de la historia ya que el país recibió 571,354 turistas por la vía aérea, 109,489 turistas más que los que llegaron el mismo mes de noviembre del año 2019, lo que representa un aumento de un 24 por ciento.



“En noviembre volvimos a hacerlo, alcanzamos cifras récords en la visita de 571,354 turistas solo por la vía aérea, lo que significa un aumento en la llegada de un 24 por ciento con relación a noviembre del 2019. Es una verdadera historia de éxito mes tras mes”, destacó Collado.



Informó que de los 571,354 turistas que llegaron al país el mes pasado, 476,647 eran extranjeros y 94,707 dominicanos no residentes



“Con la llegada de dominicanos residentes fuera del país registramos un crecimiento de un 20 por ciento con relación a noviembre del 2019 y con la visita de extranjeros superamos el 12 por ciento en crecimiento”, dijo el ministro de Turismo.



Indicó que en el periodo enero-noviembre, el país recibió 6,397,444 turistas, frente a los 5,821,768 que llegaron en los mismos once meses del año, un crecimiento de 9.8 % por encima que el 2019.



Collado también destacó el crecimiento que se ha registrado en la llegada de cruceristas, al registrarse en noviembre la visita de 195,270, en comparación de los 111,128 del mismo mes del 2019.



En el periodo enero-noviembre al país llegaron 1,085,606 cruceristas, frente a los 948,118 que nos visitaron en el mismo periodo del año 2019.



571,354 llegaron por avión y 195,270 por barco



“Si nosotros sumáramos los 571,354 turistas que llegaron por la vía aérea y los 195,270 que vinieron a través de los cruceros, estamos hablando de la histórica cifra de 766,624 visitantes en el mes de enero. Si eso no es un récord, díganme ustedes qué es”, se preguntó el ministro Collado. Destacó que en los primeros 11 meses del año República Dominicana recibió 6,397,444 visitantes por la vía aérea, así como otros 1,085,606 excursionistas.