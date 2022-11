El Ministerio de Trabajo aclaró que los días comprendidos del 10 al 23 de noviembre próximos, durante los cuales se llevará a cabo el X Censo Nacional de Población y Vivienda, son laborales.



A través de un comunicado la institución refiere a la disposición mediante el Decreto 420-22, dictado por el señor presidente de la República Luis Abinader, en el cual se establece que las actividades públicas y privadas continuarán normalmente durante los días del empadronamiento.



El comunicado expresa: “El establecimiento de la normalidad de estos días como laborables fue realizado en virtud de los poderes que le confieren la Constitución y el Código de Trabajo al presidente de la República a esos fines”.



El Ministerio de Trabajo exhorta a los empleadores a que, de común acuerdo con los trabajadores, tomen las medidas necesarias para que todos los sectores tengan la oportunidad de responder a las preguntas de los empadronadores de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).



La institución indica que esta exhortación se realiza con el objetivo de asegurar el éxito del X Censo Nacional de Población y Vivienda sin afectar la normalidad de la actividad de los distintos sectores de la economía nacional.



En 2002 la gente se quedó en casa



Ha habido censos para los cuales se ha dispuesto de días no laborables, como ocurrió en 2002, cuando el entonces presidente Hipólito Mejía lo dispuso así.



El día no laborable, en ese caso, fue el 18 de octubre. Era viernes y la decisión se tomó para no entorpecer el proceso que se realizó se forma ininterrumpida los días 18, sábado 19 y el domingo 20, del citado mes y año.



El siguiente Censo Nacional se realizó desde el 1 al 7 de diciembre del año 2010. El presidente era Leonel Fernández y para esa fecha no se dispuso de días no laborables.