La Superintendencia de Seguros dio garantías ayer de que dará respuesta lo más pronto posible a todos los casos de personas aseguradas, con pólizas debidamente contratadas, que se vieron afectadas por las inundaciones producidas por las lluvias que trajo consigo el disturbio tropical durante el pasado fin de semana.



Durante una rueda de prensa, la superintendente de Seguros, Josefa Castillo, comunicó que de manera preliminar no hay plan de contingencia para las personas que no cuenten con un seguro de cobertura para inundación, pero que se atenderá a los que sí cuentan con sus pólizas y hagan sus reclamos en el tiempo oportuno. De hecho, informó que, hasta ayer, se habían recibido más de 2,000 reclamaciones de asegurados que tuvieron los daños por las lluvias del pasado viernes 17 y sábado 18 de noviembre.



En tal sentido, indicó que los fondos de contingencia del Gobierno están desbordados por la magnitud de los daños que sobrepasan los del pasado año, cuando el Gobierno tuvo que subsidiar a 635 personas que sometieron expedientes para optar por la ayuda a los vehículos afectados por las inundaciones que produjo el diluvio del 4 de noviembre de 2022.



“La Superintendencia de Seguros ha activado su plataforma para dar respuesta a los usuarios de seguros en relación con las pérdidas que han sucedido y que todavía no son cuantificadas y que todavía lamentablemente falta más porque hay anunciados otros fenómenos en el camino. Es muy triste para nosotros asumirlos porque hemos sido afectados personalmente con este tipo de situaciones”, expresó la funcionaria.



La superintendente de Seguros afirmó que la idea es dar prontitud a la respuesta, evaluar daños para saber si las personas tienen seguros y si las pólizas tienen cobertura a daños.



“No obstante, tenemos que decirle al pueblo dominicano y reiterar la importancia de estar asegurados. Por el hecho de que un seguro es una respuesta inmediata ante cualquier tipo de eventualidad, cualquier tipo de pérdida, usted hace una reclamación y de seguro que en esta gestión, este sector, va a resolver, lo que es su responsabilidad debidamente planteada a través de un contrato, de una póliza”, manifestó Castillo.



De igual forma, apuntó es temprano todavía para dar datos concluyentes, a la vez que aclaró que en este momento no solo se atenderán seguros de vehículos el motor, sino también casos de gente muerta, daños infraestructuras, casas, negocios y clínicas.



Josefa Catillo señaló que las compañías están recibiendo reclamaciones en todo momento, por lo que se recomienda a todos los asegurados a acudir inmediatamente a sus compañías aseguradoras.



Aseguradoras se comprometen



Más temprano, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar) expresó este lunes su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por las recientes inundaciones causadas por las intensas lluvias en diversas zonas del territorio nacional.



En tal sentido, el presidente ejecutivo del gremio empresarial que agrupa a las principales aseguradoras del país, Franklin Glass, manifestó que instó a los asegurados a contactar con las empresas que les ofrecen estos servicios o con sus intermediarios para iniciar el proceso de reclamación con la debida documentación de los daños sufridos. Indicó que se dispuso de equipos especializados para agilizar las evaluaciones y los pagos.

Principales aseguradoras prestas a dar respuesta

Durante la rueda de prensa de ayer, la superintendente de Seguros, Josefa Castillo, estuvo acompañada de los representantes del sector asegurador dominicano encabezados por Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores (Cadoar); Miguel Villamán, asesor de Cadoar; Carlos Flores, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose); Nicole Toribio, directora ejecutiva de Adocosoe; Moisés Franco, presidente de la Confederación del Canadá Dominicana (Confedom) y Orlando Rodríguez, de Seguros Pepín.



También Ernesto Santos, de Seguros Universal, Carlos Pou, Seguros Reservas, Evelyn Soto, Mapfre BHD, La Colonial, Frank Alcántara, Christian Cartagena, Seguros Sura, Carlos Pérez, Seguros Crecer y Seguros Creciendo; Luis Núñez, La Monumental; Candy Reyes, Cuna Mutual; Seguros APS, Renys Díaz; Seguros BMI.



De igual forma, Efrén Ortiz; Samir Marmolejos, General de Seguros; Rafael Nolasco, Seguros Patria; Priscila Peña, Angloamericana de Seguros y REHSA; Sandra González, Seguros Ademi; Ángel Cortina, REASANTO; José Alberto Pimentel, director de Segurnet y Juan José Grillasca, presidente One Alliance.