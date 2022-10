Email it

Santo Domingo, El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, reafirmó que a dos años de ejercicio gubernamental, de haber tenido que enfrentar la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, y de estar saliendo relativamente ilesos de ello, es tiempo de retomar con mucho más fuerza y vigor los esfuerzos por el desarrollo de largo plazo.

El ministro pronunció el discurso de apertura del espacio “Diálogos del Desarrollo” en el que fue moderador, en un acto sin precedentes, con la participación magistral como panelistas de los exministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, Isidoro Santana, Juan Ariel Jiménez y Miguel Ceara Hatton.

Los exministros abordaron los grandes desafíos y la ruta que debe transitar la República Dominicana para el modelo de desarrollo que quiere alcanzar.

Isa Contreras enfatizó que “Diálogos del Desarrollo” constituye un espacio que está llamado a unir para pensar, debatir y sentar bases para construir bienestar.

“Es tiempo de volver a pensar en el camino que hemos transitado en las últimas décadas, en los logros que hemos alcanzado, en lo que no hemos logrado y en las nuevas situaciones que hemos creado y que estamos y estaremos enfrentando en el futuro”, puntualizó.

Sostuvo que al hacerlo, además, “debemos reflexionar sobre las causas de todo lo anterior y sobre las alternativas viables para dar saltos sustantivos para el bienestar de nuestra gente”.

De acuerdo con el economista e investigador, el desafío fundamental del país consiste en generar una dinámica distinta que conduzca hacia una senda de transformación con cuatro objetivos fundamentales: una transformación productiva para una prosperidad económica continua de la población, mayores niveles de equidad para lograr más cohesión social y territorial, más sostenibilidad ambiental y una mayor resiliencia de la economía y las comunidades, y más democracia y participación y una institucionalidad democrática más fuerte e incluyente.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD:

Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial y privilegiada con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes está dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. Si este es el caso, le notificamos que queda estrictamente prohibida la distribución o reproducción de este e-mail y/o sus anexos. El Ministerio de Economía planificación y Desarrollo (MEPyD) no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta comunicación que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial.