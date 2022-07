El Ministerio de la Presidencia (Minpre), a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz (PNVFF), dispondrá de 1,800 nuevas viviendas distribuidas en tres proyectos habitacionales en Santo Domingo Oeste, informó el viceministro de Proyectos de Inversión, Camel Curi.



“En esta localidad, nosotros estamos iniciando tres proyectos habitacionales, los cuales entendemos que en este mes estaremos dándole inicio a los primeros picazos, entre estos tres proyectos se dispondrá de cerca de 1,800 viviendas dignas”, dijo.



Curi ofreció la información durante un encuentro realizado el sábado con los moradores del sector Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste, donde explicó que a la fecha se han construido 108 proyectos a nivel nacional.



“El presidente ha otorgado los fondos, los cuales están en poder de nosotros, para la habilitación de todas las viviendas de este y el año que viene. Ahora mismo los proyectos abarcan cerca de 28 mil viviendas”, indicó.



El viceministro explicó que estas viviendas están construidas para que no existan vicios de construcción y en áreas donde no ocurren inundaciones contando con el aval de los ministerios de Medioambiente y Obras Pública.



“El presidente, Luis Abinader, ha manifestado desde la conceptualización de su programa de vivienda, que los dominicanos deben tener acceso a una vivienda digna, no importa la provincia o el municipio donde se encuentre”, señaló.



El viceministro resaltó que estas viviendas cuentan con áreas recreativas, algunas incluso con canchas deportivas, porque no solo se trata de que las personas tengan una casa digna, sino también que cuenten con un entorno seguro y agradable.



Dijo, además, que esta es la primera vez que un Gobierno construye viviendas con título de propiedad.