En el primer trimestre de 2025, el volumen total de hidrocarburos gravados en la República Dominicana ascendió a 474,969.8 galones, de acuerdo con estadísticas revisadas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



La información, elaborada por la Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios, utilizando datos de la Sección de Hidrocarburos, indica que los combustibles con mayores volúmenes gravados fueron el gas licuado de petróleo (GLP), con un total de 127,644.2 galones entre enero y marzo, seguido por la gasolina premium con 96,789.3 galones, y el gasoil regular, que registró 71,966.3 galones en el mismo período. En conjunto, estos tres combustibles concentraron más de 60% del total de volumen gravado en los primeros tres meses del año.



En cuanto al comportamiento mensual, el mes de enero registró el mayor volumen global con 177,884.0 galones, seguido por marzo con 150,457.7, mientras que febrero fue el mes de menor movimiento, con 146,628.1 galones. Dentro de la categoría de gasoil, además del tipo regular, se reportaron 39,264.8 galones de gasoil óptimo, 1,631.0 galones de gasoil regular EGP-C (Interconectado), y 11,800 galones de gasoil regular EGP-C (No Interconectado). No se reportó volumen gravado bajo las subcategorías EGP-T ni exento en este tipo de combustible.



Otros volúmenes destacados incluyeron el avtur, con 58,843.8 galones; la gasolina regular, con 47,197.0 galones; y el fuel oil EGP-C (Interconectado), con 3,056.0 galones. El fuel oil en sus demás variantes también tuvo presencia: el tipo estándar reportó 2,382.3 galones, mientras que el EGP-T (Interconectado) sumó 172,800 galones.



El avgas, combustible de aviación, registró 57,000.6 galones. El gas natural, medido en MMBTU, alcanzó 1,715.5 en total para el trimestre.



En cuanto a los combustibles exentos, destacan los 23,689.4 galones de fuel oil EGP-C (Interconectado), conforme a las disposiciones del artículo 19 de la Ley 253-12, que establece un sistema de devolución de los impuestos selectivos al consumo para ciertos combustibles fósiles y derivados del petróleo.



Además del volumen reportado en los combustibles de mayor circulación, también se registraron movimientos en productos como el fuel oil EGP-C (No Interconectado), que no reportó consumo alguno en los tres meses evaluados, así como el gasoil regular EGP-T (Interconectado), que también cerró el trimestre con cero galones gravados.



En contraste, el fuel oil EGP-T (Interconectado) sí tuvo presencia en enero y marzo, con 80.6 mil galones y 92.2 mil galones respectivamente, alcanzando un total de 172,000.8 galones en el trimestre. Este tipo de variación evidencia que ciertos combustibles mantienen un patrón de uso más intermitente o focalizado, posiblemente por su aplicación técnica o geográfica limitada.



En cuanto al avtur, el comportamiento fue descendente al inicio, con 23,662.7 galones en enero, bajando a 16,635.3 en febrero y subiendo en marzo a 18,545.8 galones, para cerrar con un acumulado de 58,843.8 mil galones.



La gasolina regular también mostró una leve recuperación en marzo. Luego de iniciar el año con 18,497.6 galones en enero, bajó en febrero a 14,156.3 y repuntó en marzo a 14,543.1, sumando 47,197.0 galones en total. El GLP, el de mayor volumen en todo el período, presentó un comportamiento decreciente: 48,518.4 galones en enero, 40,765.2 en febrero y 38,360.5 en marzo. Aun así, su nivel de consumo superó con holgura al resto de los combustibles.

Comportamiento en tres meses en el gas natural

En el caso del gas natural, medido en MMBTU, se reportaron 624,000.5 en enero, 536,000 en febrero y 555.000 en marzo, totalizando 1,715.5 en el trimestre. Aunque el volumen es bajo en comparación con los combustibles líquidos, su presencia regular indica un patrón de consumo estable, asociado generalmente al sector industrial y de generación eléctrica.



En los combustibles con volúmenes marginales, el avgas -usado en aviación ligera- registró 57,000.6 mil galones. Por otro lado, el carbón mineral, clasificado bajo la Ley 112-00 y la Ley 495-06, tuvo apenas 77,000.9 galones en el trimestre, distribuidos en 39,000.1 en enero, 1,400 en febrero y 37,000.5 galones en marzo.



En lo que respecta al régimen exento de impuestos, además del fuel oil EGP-C (Interconectado) con 23,689.4 galones, el resto de los combustibles en esa categoría -fuel oil, fuel oil 1% azufre, gasoil óptimo, gasoil regular exento y otras subcategorías- no reportaron volúmenes, manteniéndose en cero durante los tres meses. Que un combustible se grave implica que su comercialización está sujeta al pago de impuestos específicos, como el selectivo al consumo, lo cual tiene un impacto directo en los ingresos fiscales, y orienta el uso de ciertas fuentes energéticas, al desincentivar algunas por sus efectos ambientales.