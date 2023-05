Email it

Punta Cana. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hablaron sobre las oportunidades del desarrollo sostenible, la inclusión, el problema del plástico y diversificación del turismo.



Durante el último día de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente de las Naciones Unidas en República Dominicana, dijo que ve con mucho interés que República Dominicana desarrolle un turismo más inclusivo y turismo sostenible.



“Esta reunión del Consejo Ejecutivo es una excelente oportunidad para reflexionar sobre el tipo de turismo que se puede implementar”, indicó Ramírez Villegas.



Resaltó que en el marco de cooperación para el desarrollo sostenible en RD de las Naciones Unidas, que se firmó el año pasado en un ciclo de cinco años, han incorporado áreas estratégicas de apoyo al país para un turismo más inclusivo y más sostenible.



Para poder asistir al país en llevar a cabo una política pública de un desarrollo turístico muchísimo más sostenible, que aproveche la capacidad, el capital cultural y natural que tiene el país, afirmó, lo van a hacer desde el grupo de agencias y programas de las Naciones Unidas que está presente en el país.



“Obviamente, respondiendo a las necesidades de una población más vulnerable y pobre a nivel rural y local que puede beneficiarse del turismo como el ecológico, de montaña, de aventuras, etc. También emprendimientos locales que brinden suministros a la hotelería”, manifestó. “Hay muchas formas de cómo apoyar, y precisamente en las Naciones Unidas estamos analizando de qué manera podemos hacerlo”, destacó Ramírez Villegas.



Además, añadió: “La labor que hace la Organización de Naciones Unidas en República Dominicana es apoyar al país e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no es otra cosa más que la estrategia y el plan de desarrollo que tiene el país”.



Esta meta, sostuvo, de realizará en apoyo del Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y al Ministerio de Agricultura de una manera más integral”.



Situación de emergencia



Mientras que para la representante Residente de PNUD (programa de la ONU) en República Dominicana, Inka Mattila, si no hacemos un fuerte énfasis en temas de sostenibilidad, en cuanto a todas las estrategias de desarrollo, tenemos que buscar prontamente un “Planeta B”. “Estamos ante una situación de emergencia y urgencias frente al plástico. Ante esta razón, según la visión de la Agenda 20-30 de la Organización de Naciones Unidas de desarrollo sostenible, también tenemos que tener consideraciones con el Planeta”, expresó Mattila.



En cuanto a las oportunidades que están mirando con relación al turismo, dijo que desde diferentes estudios y experimentos a nivel global, regional, y aquí en República Dominicana, hay grandes oportunidades para acelerar la incorporación de un enfoque de sostenibilidad de una manera sistemática.